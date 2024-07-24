المؤسسة: إنتاج حقل الحمادة يرتفع بـ7 آلاف برميل

حققَ معدل الإنتاج اليومي لحقل شمال الحمادة ارتفاعًا قدرهُ 7000 برميل، بحسبِ المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورٍ عبر منصة فيسبوك: «ناقش مسؤولو شركة نفوسة مع المؤسسة أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا العالم، ولعل أهمها هو مشروع تطوير حقل شمال الحمادة بحوض غدامس، بالإضافة إلى متابعة إنتاج الحقل إلى ميناء مليتة النفطي» بحسب منشورها.

ووفقًا لما نشرتهُ المؤسسة الوطنية للنفط، يضخّ حقل شمال الحمادة أكثر من 600 ألف برميل يوميًا.

كما حققَ إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ24 ساعة الماضية، انتعاشةً طفيفة، بحسبِ ما أعلنتهُ المؤسسة الوطنية للنفط.

ووفقًا لنشرة المؤسسة الوطنية للنفط الدوّرية، بلغ إنتاج النفط الخام 1.276.334 مليون برميل يوميًا، في حين سجل حجم إنتاج المكثفات 50.069 برميل يوميًا، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال الـ24 ساعة الماضية 223.120 برميل مكافئ.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ حجم إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي معًا، وصل إلى 1.548.553 برميل مكافئ، وفقَ المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، منتهية الولاية مع خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المُكلف ومسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف؛ آخر مستجدات قطاع النفط ومستويات الإنتاج.

بدوره قدم الصادق للدبيبة، إحاطةً حول خطة وزارة النفط والغاز في زيادة معدلات الإنتاج وفق الجدول الزمني المعتمد بالإضافة إلى الاطلاع على خطة الوزارة لزيادة إنتاج الغاز من خلال الحقول المطورة والحقول المستهدفة بالتطوير من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.