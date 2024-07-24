اللواء خالد حفتر يلتقي وفداً من وزارة الطوارئ الروسية لتعزيز العلاقات الثنائية

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استقبل اللواء خالد حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقيادة العامة للجيش الليبي، وفداً من وزارة الطوارئ الروسية، لتوطيد العلاقات الثنائية, وقام الوفد بتكريم اللواء بوسام حالة الطوارئ الفخري.

تعزيز التعاون مع وزارة الطوارئ الروسية

وقالت رئاسة أركان الوحدات الأمنية عبر صفحتها على فيسبوك، إن اللواء خالد حفتر أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور البارز الذي قامت به وزارة الطوارئ الروسية خلال كارثة الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر 2023، مشيدًا بسرعة استجابتهم وإرسالهم للأجهزة ومعدات الغوص وفرق الإنقاذ والإغاثة.

وكان الفريق الروسي للطوارئ قام بدور استثنائي خلال عاصفة دانيال التي اجتاحت مدينة درنة، إلى جانب الفرق الدولية الأخرى، وضم فريق الإنقاذ الروسي 100 متخصص من رجال الإنقاذ والغواصين والمسعفين وعلماء النفس ووحدات الكلاب البوليسية ومشغلي الطائرات من دون طيار.

وتمكن الفريق الروسي خلال عشرة أيام عمل في درنة، من إزالة ألفي متر مكعب من الحطام، وانتشل 153 جثة من تحت الأنقاض، وساعد المسعفون الروس أكثر من 670 شخصًا بينهم 67 طفلًا، وفق ما نقلته وكالة «تاس» الروسية عن مسؤول بوزارة الطوارئ في 27 سبتمبر 2023.

وفي سياق آخر، التقى اللواء خالد حفتر مع نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق جون بيرنان، وذلك في إطار تعاون القيادة العامة مع أفريكوم في مجالات التدريب العسكري، وتعزيز التعاون المشترك.