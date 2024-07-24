القيب يتابع تسوية أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

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اجتمع وزراء المالية والتعليم العالي والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحكومة الوحدة منتهية الولاية وذلك لمناقشة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي

تسوية أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وحضر الاجتماع كل من نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط،.

وبحسب بيان منصة (حكومتنا) قدم عمران القيب وزير التعليم العالي التحديات القائمة أمام الوزارة، أهمها معالجة أوضاع المعيدين بشأن تسوية مرتباتهم، وتنفيذ القانون المعدل رقم 34 لسنة 2023 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد للدراسة بالخارج والداخل، مشيراً إلى توجيهات رئيس الوزراء بالبدء في الإجراءات التنفيذية لتصحيح الأوضاع القانونية والمالية للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد من حيث المستحقين ودول الدراسة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بين وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراء المعالجات الإدارية والقانونية اللازمة للتنفيذ، مع ضرورة استمرار وزارة التعليم العالي في مراجعة قوائم المعيدين وسلامة الإجراءات المتخذة من الجامعات في تعيينهم، إلى جانب البدء في إجراء تنصيب المنظومة الإلكترونية للجامعات وربطها بالوزارة وفقاً للبيان.

ويعاني أعضاء هيئة التدريس والمعيدين من إهمال مطالبهم بزيادة مرتباتهم أسوة بالمدرسين في قطاع التعليم، وفي كل عام تتوقف الدراسة على مستوى الجامعات الليبية، وذلك بسبب اضراب واعتصام أعضاء هيئة التدريس عن العمل إلى أن تلبى طلباتهم المشروعة، إلا أن الدبيبة لم يستمع لهم ولم يفِ بوعوده لهم.