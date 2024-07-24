قفز سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية بشكلٍ مفاجئ، مسجلاً 7.12 دينار، من أصل 6.85 كان قد استقر عندها في جلساتٍ سابقة، قبل أن يصل في وقتٍ سابق إلى مستوى 6.90 دينار.

كما سجل شعر صرف اليورو ارتفاعًا كبيرًا بـ7.60 دينار من مستوى 7.35 كان قد سجله في تداولات سابقة، بدورها استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، في حين ثبُت سعر صرف الدينار التونسي عند 2.15 دينار.

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية دفع سعر كسر الذهب عيار 18 للارتفاع بـ400 دينار.

الدولار في السوق الرسمية

وفي تعاملات السوق الرسمية… استقرتْ أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق الرسمية عند مستوياتها المعهودة دون تغييّر، إذ بلغ سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار مستوى 4.85 دينار في حين ثبُت سعر صرف الجنيه الإسترلينيعنجد مستوى 6.27 دينار، بينما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا عند مستوى 5.26 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية… تشهد هي الأخرى استقرارًا، إذ سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

وفي تعاملات سابقة… سجل سعر الدولار الأميركي تراجعًا في تداولات اليوم الإثنين، في حين ارتفعت سندات الخزانة جراء انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي.