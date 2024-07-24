الحكومة الليبية تعزز العلاقات مع الصليب الأحمر ليبيا

أخبار ليبيا 24

استقبل المبروك محمد غيث وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببعثة ليبيا، “يان فريدي” وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

فتح آفاق التعاون مع الصليب الأحمر

عقد الاجتماع ، صباح اليوم بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية في مقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، ورافق الوفد مندوب عن وزارة الخارجية، وبحضور عدد من مديري الإدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية.

ورحب الوزير بضيوفه وأكد في كلمته على أهمية دور الشؤون الاجتماعية كعصب أصيل في العمل الإنساني، موضحاً أنها البوابة الرئيسة لعمل المنظمات الدولية داخل ليبيا.

وبحسب بيان الحكومة، تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة وبعثة الصليب الأحمر في مجالات الاستشارات والتدريب وتقديم المساعدات خاصة في أوقات الأزمات.

وبدوره أشاد “فريدي” بترحيب الوزير وفاعلية الحوار، مثمناً جهود الهلال الأحمر الليبي كشريك لهم، ومؤكداً على أهمية التعامل من خلال الوزارة نظراً لامتلاكها قاعدة بيانات موثقة لكافة شرائح المجتمع بشكل واسع.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة تحديد موعد آخر لوضع بنود لاتفاق مشترك عبر مذكرة تفاهم بين الجهتين للعمل من خلالها.

وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا مع عدد من الجهات وأهمها الهلال الأحمر الليبي، وتقدم العديد من التدريبات منها الإسعافات الأولية لعدد من البلديات وآخرها في مدينة سبها في الجنوب الليبي.