الأرصاد: أجواء معتدلة ورطوبة عالية على المناطق الشمالية

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تسود حالة الاعتدال في درجات الحرارة مع الرطوبة العالية على مناطق الشمال في حين يبقى الطقس دون تغير على مناطق الجنوب.

مناطق «رأس إجديرحتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقع المركز أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهار اليوم على بعض مناطق الساحل و الجبل الغربي، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح مابين (30–35)مْ مع رطوبة نسبية عالية خاصة على الساحل، بحسب الأرصاد.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقعت الأرصاد أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر يتخللها سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من الخليج إلى درنة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-32)مْ.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (37–42)مْ على أغلب المناطق.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (39–42)مْ، وفقَ الأرصاد.