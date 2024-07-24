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إيلون ماسك يعلن عن تصنيع روبوتات شبيهة بالبشر لحد كبير

تقوم بمهام روتينية للمصانع

24 يوليو، 2024 3:02 م
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أخبار ليبيا 24

في مقابلة صحفية جديدة أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، أن الشركة ستبدأ “إنتاجاً منخفضاً” لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخلياً في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلانه طرحها بحلول نهاية 2024.

تسابق الشركات العالمية لتصنيع الروبوتات

وقال ماسك “إن روبوت تسلا، ويُدعى أوبتيموس، سيكون قادراً على أداء مهام في المصانع بحلول نهاية هذا العام، خاصة التي تشكل خطورة على الإنسان وإنه قد يكون جاهزاً للبيع في نهاية 2025”.

وتطور شركتا هوندا اليابانية وبوسطن ديناميكس التابعة لشركة (هيونداي موتور) روبوتات شبيهة بالبشر منذ عدة سنوات. وتراهن شركات على سد الروبوتات عجزاً محتملاً في العمالة وأداء مهام متكررة قد تكون خطرة أو مملة مثل الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين والتصنيع.

وبعد هذه التصريحات ارتفعت أسهم تسلا، نحو واحد في المائة في معاملات ما قبل فتح سوق الأسهم اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر،  هدد ماسك بحظر أجهزة «أبل» من شركاته، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» عن شراكة مع «OpenAI»، أعرب ماسك عن مخاوفه بشأن ما إذا كانت «أبل» و«OpenAI» ستحميان معلومات المستخدمين، واصفاً تكامل البرامج بين الشركتين بأنه “انتهاك أمني غير مقبول”.

وأكد ماسك  أنه سيتم حظر أجهزة «أبل» إذا قامت الشركة “بدمج OpenAI على مستوى نظام التشغيل”.

في حين أوضحت «أبل» إن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وإن تكاملها مع «OpenAI» يعد ميزة اختيارية

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24 يوليو، 2024 3:02 م
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