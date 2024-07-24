أنقرة بصدد معالجة مخاوف مصر حول أمن حدودها مع ليبيا

ينوي هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي زيارة القاهرة أغسطس المُقبل؛ للتحضير لزيارة السيسي لأنقرة، مؤكدًا أنّ بلاده تعمل على معالجة ما وصفها بمخاوف مصر فيما يتعلقُ بأمن حدودها مع ليبيا.

واعتبرَ هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي أن علاقات بلاده مع الدول العربية وصلت إلى مستوى ممتاز، على حد تعبيره.

وفي سياقٍ ذي صلة، ناقشَ طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة مع أحمد يلدز، مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة آخر المستجدات السياسية، وآليات تحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب تدوينة السني عبى منصة «X»

وفي وقتٍ سابق… شدّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، خلال لقائه الرئيس التركي رجب أردوغان؛ على أهمية الدفع بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتنسيق مع الدول ذات العلاقة لتحقيق الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

الدبيبة وفي مباحثاتٍ موسعة مع أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة؛ ناقشَ آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وخُلاصة الاجتماعات بين الطرفين خلال الفترات الماضية، بالإضافة على مناقشة التعاون التنموي، إذ جرى الاتفاق على عدد من المشروعات التي تخدم مصالح البلدين، بحسب منشور للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية عبر منصة فيسبوك.

كما اتفقَ الدبيبة وأردوغان بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، على عقد المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي، في طرابلس مستقبلاً.