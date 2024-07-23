31 حزباً سياسياً يطالبون بإضفاء صفة الشرعية على أي اتفاق سياسي عن طرق الشعب

أخبار ليبيا 24

على خلفية انعقاد لقاء القاهرة بين مجلسي النواب والدولة وذلك للوصول إلى تشكيل حكومة موحدة، طالب 31 حزباً سياسياً بوضع خارطة طريق مؤطرة بزمن معين، يستفتى عليها الشعب من أجل توفير ضمانة رئيسة لتنفيذ أي اتفاق سياسي، وضمان عدم تكرار السيناريوهات الماضية.

أبرز ما دعت له الأحزاب السياسية

جاء ذلك في بيان صادر عن أحزاب وتكتلات سياسية، تعليقًا على مخرجات اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة الخميس الماضي، والإعلان الذي صدر عن الاجتماع، وخارطة طريق لاختيار حكومة جديدة.

وبحسب البيان الذي نشرته الأحزاب السياسية، أكدت على أن جميع الأجسام السياسية الموجودة على الساحة الليبية “غير شرعية” وساهمت على مدى سنوات طويلة في الشلل السياسي، مستشهدة بوصف مبعوثي الأمين العام السابقين، في إحاطتهم أمام مجلس الأمن، بأن مجلسي النواب والدولة “فاقدان للشرعية والمشروعية”.

وشددت الأحزاب السياسية على “الحوار السياسي الجاد والمسؤول بين كافة الأطراف الليبية والتعاون المشترك بينها، سوف يمكنهم من المساهمة في إيجاد حلول تجنب المزيد من معاناة الشعب الليبي بكافة مكوناته”.

وطالبت الأحزاب، ضرورة تشكيل حكومة موحدة لكافة التراب الليبي، تنهي حالة الانقسام الحالي، وتدفع بالعملية السياسية التي أصابها الجمود منذ فترة طويلة ونوهت على “المبادرات المطروحة المتعلقة بتشكيل السلطة دون وضع مسار واضح لبناء الدولة هو تكرار لمسار ثبت فشله”.

وبحسب البيان، جرى التوافق على أن “الحل في ليبيا يجرى من خلال حوار سياسي بين جميع الأطراف السياسية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية للخروج بمخرجات أساسية تعرض للاستفتاء الشعبي على أربعة مواثيق”.