الأخبارليبيا
أخر الأخبار

ملف المصالحة الوطنية على طاولة تكالة في طرابلس

تكالة يلتقي أعيان جنزور

23 يوليو، 2024 7:08 م
0 0
IMG 2077

أخبار ليبيا 24

أكدَ أعيان وحكماء مدينة جنزور خلال لقائهم محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة في طرابلس؛ على دعمهم قرار مجلس الدولة القاضي برفض الميزانية العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب.

ورحبَ محمد تكالة رئيس مجلس الدولة بوفد الأعيان، وأطلعهم على «جهود المجلس الميذولة في ملف المصالحة الوطنية وإرساء العدالة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بجهود أهلية والتعاون مع الجهات المختصة» بحسبِ المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وفي لقاءٍ منفصل، بحثَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة مع السفير الأسباني لدى ليبيا، خافيير سوريا كينتانا، آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مُختلف المجالات والقضايا.

بدورهِ أكد السفير الأسباني على «أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما وعلى أهمية التعاون المشترك في عديد الملفات والقضايا بين ضفتي المتوسط» بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وشدّد السفير الأسباني على نوايا بلاده للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وصولا لتنفيذ انتخابات وطنية وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، بحسب المجلس.

23 يوليو، 2024 7:08 م
0 0

المزيد من الأخبار

IMG 2076 1

اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

23 يوليو، 2024 6:31 م
الدينار-الدولار

الدينار يستقر في السوق الرسمية وسط تذبذب في السوق الموازية

23 يوليو، 2024 2:18 م
عبد المنعم اليسير، رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر العام السابق

اليسير يحذر: معارضة الانتخابات تهدد الاستقرار السياسي في ليبيا

23 يوليو، 2024 2:28 ص
هزة أرضية بقوة 5.3 تضرب سواحل الجبل الأخضر شمال درنة

زلزال البحر المتوسط يثير القلق.. تأثر ليبيا وتركيا وتوصيات عاجلة

23 يوليو، 2024 2:14 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى