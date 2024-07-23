ملف المصالحة الوطنية على طاولة تكالة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أكدَ أعيان وحكماء مدينة جنزور خلال لقائهم محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة في طرابلس؛ على دعمهم قرار مجلس الدولة القاضي برفض الميزانية العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب.

ورحبَ محمد تكالة رئيس مجلس الدولة بوفد الأعيان، وأطلعهم على «جهود المجلس الميذولة في ملف المصالحة الوطنية وإرساء العدالة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بجهود أهلية والتعاون مع الجهات المختصة» بحسبِ المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وفي لقاءٍ منفصل، بحثَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة مع السفير الأسباني لدى ليبيا، خافيير سوريا كينتانا، آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مُختلف المجالات والقضايا.

بدورهِ أكد السفير الأسباني على «أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما وعلى أهمية التعاون المشترك في عديد الملفات والقضايا بين ضفتي المتوسط» بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وشدّد السفير الأسباني على نوايا بلاده للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وصولا لتنفيذ انتخابات وطنية وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، بحسب المجلس.