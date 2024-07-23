محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المتوقفة

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محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تشرع في تنفيذ عدد من المشاريع المتوقفة منذ 2010 منها إنشاء مصنع الإسمنت في مصراتة ميناء مليته للخدمات النفطية، ومصفاة زوارة.

الدفع بتنفيذ عدد من المشاريع

وبحسب بيان المحفظة فإن اجتماع مجلس الإدارة تقرر عليه عدد من القرارات التي ستعمل على الدفع بمشاريع المحفظة بعد أن كانت متوقفة لأعوام طويلة، إذ صادق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على الاتفاقية الموقعة بين شركة ليبيا للنفط المشتركة وشركة رويال التركية، لتأسيس الشركة الليبية التركية للصناعات البتروكيماوية، والتي ستقوم بإنشاء مصنع لمادة البيتومين.

هذا وقد وافق مجلس إدارة المحفظة على المذكرة المعروضة من قبل رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للنفط المشتركة، بشأن تسمية مدير عام للشركة، بالإضافة إلى إعادة تسمية مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو).

وأشار البيان إلى أن الاجتماع خلص إلى التوصية باستمرار اللجنة في استكمال دراسة العروض والمفاضلة بين البدائل المعروضة، وتقديم تقرير نهائي للعرض في الاجتماع القادم لمجلس إدارة المحفظة.

ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة أفريقيا ليبيا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.