قُرّاء أخبار ليبيا 24: خدمات الدفع الإلكتروني هي الحل الأمثل

أخبار ليبيا 24

تقُود التعاملات الرقمية قاطرة النمو الاقتصادي والتغيير في مناحي الحياة كافة على مستوى العالم، فبلا شكّ… ساهمت التعاملات الرقمية في تسهيل الإجراءات المالية وطرق الدفع وعزّزت من راحة المواطنين.

كما تعتبر خدمات الدفع الإلكتروني الأكثر أمانًا وحماية لأنها تتضمنُ التوثيق عبر كلمات المرور والتحقق الثنائي فضلاً عن التشفير.. وفي ليبيا زاد الإقبال على التعامل الرقمي خلال السنوات الأخيرة وبكثرة، خصوصًا في ظل شحّ السيولة النقدية في المصارف التجارية.. ومن هذا المنطلق.. أطلقتْ وكالة اخبار ليبيا 24 استطلاعًا حول: “في ظل شُح السيولة النقدية، كيف تقيم خدمات الدفع الإلكتروني؟” لرصد إقبال المواطنين على هذه التعاملات الرقمية المتطورّة وكيف سهلت حياتهم..

إحدى متابعات وكالة أخبار ليبيا 24″Aeael EL” اعتبرت أن التعاملات وخدمات الدفع الإلكتروني “هي الحل الأمثل حاليًا خصوصًا أن مافيش سيولة نقدية في المصارف…بالذات في مواسم الأعياد” على حد تعليقها.

بدورها قالت: “Arwa elferjani” في تعليق: “نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية ساهم بل وزاد من نسب الاقبال على الخدمات الرقمية، كما لا ننسى أن هذه الخدمات سهلت حياة المواطن وجعلت من مسألة الدفع غاية في البساطة واليُسر.. لذى فهي مهمة جدًا”

أما متابع أخبار ليبيا 24 “Ahmed M. Alalagy” فقال: “للأسف هو حل جيد ويساعد المواطن في حل قلة السيولة في توفير مشترياته

لكن مع غياب الرقابة على التجار يتحمل المواطن نسبة فوق قيمة المشتريات تقدر ما بين 5% إلى 10% والتعليل هو نسبة شراء التقد الأجنبي في حالة الصك واختلافه عن قيمة شراء العملة بالكاش.. لازال النظام المالي مرهون بمتقلبات السوق السوداء التي تؤثر على الخدمات الإلكترونية للدفع” على حد تعبيره.