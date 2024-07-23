سفير بريطانيا يزور مصراتة وبناء شراكات مستدامة مع كافة المدن الليبية

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زار سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن مدينة مصراتة لفتح آفاق التعاون مع بريطانيا والتأكيد على بناء شراكات مستدامة مع كافة المدن الليبية من جانب المملكة المتحدة.

التشبيك مع كافة المدن الليبية

أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن التزام “المملكة المتحدة ببناء واستدامة شراكات قوية ودائمة مع المدن في جميع أنحاء ليبيا لتعزيز النمو والسلام والتنمية”.

وبحسب بيان سفارة المملكة المتحدة جاءت الزيارة في إطار التعارف وفتح آفاق التعاون المشترك في مختلف الجوانب على رأسها الجانب الاقتصادي والتمهيد للقاء ببعض المؤسسات التعليمية والاقتصادية والصناعية بالبلدية، إذ التقى السفير مع المجلس البلدي مصراتة وزار جامعة مصراتة كان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الدنفور، إلى جانب كبار الأساتذة والإداريين في مقدمتهم وكيل الجامعة لشؤون العلوم الإنسانية وعميد كلية الآداب ومدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

وأوضحت السفارة البريطانية إن زيارة لونغدن إلى جامعة مصراتة “لأول مرة” منذ توليه قيادة البعثة الدبلوماسية في طرابلس، وذلك “لرؤية مركز امتحان اللغة الإنجليزية (الآيلتس) الجديد الذي أنشأته شراكة المجلس الثقافي البريطاني مع الجامعة”.

من جانبها قالت جامعة مصراتة إن “جاءت لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات البريطانية، وللتركيز على دور المجلس الثقافي البريطاني في دعم الجهود نحو تحسين جودة التعليم وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية”.

وأشارت السفارة البريطانية “من خلال المجلس الثقافي البريطاني، أصبح امتحان الآيلتس متاحًا في مصراتة الآن، مما يوفر مزيدًا من إمكانية الوصول إلى الاختبار والمرونة للطلاب المحليين الذين يرغبون في الدراسة أو العمل في الخارج»، مشيرة إلى أن “المملكة المتحدة تفخر بشراكاتها مع مصراتة والمنطقة المحيطة بها”.