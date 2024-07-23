اليسير يحذر: معارضة الانتخابات تهدد الاستقرار السياسي في ليبيا

اليسير يؤكد أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

معارضة الانتخابات في ليبيا تسببت في إلغاء العملية الانتخابية السابقة.

القوى المسلحة والسياسية تعرقل الانتخابات لأسباب مختلفة.

الشكوك حول استعداد الأطراف الليبية للتداول السلمي للسلطة.

اليسير يدعو إلى وجود أطراف سياسية حقيقية لتنظيم الانتخابات.

في سياق تطورات المشهد السياسي في ليبيا، برزت تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني السابق، عبدالمنعم اليسير، لتثير تساؤلات جديدة حول مستقبل الانتخابات في البلاد. فقد شدد اليسير على أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، لن يكون مستعداً لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ما يعكس تأكيداً واضحاً على موقفه الثابت حيال قضية انتقال السلطة.

وأوضح اليسير في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24” تعقيدات العملية الانتخابية في ليبيا، مبيناً أن العديد من الأطراف تعارض إجراء الانتخابات لأسباب متعددة. فقد سجلت مفوضية الانتخابات في عام 2021 نحو مليونين و800 ألف ناخب ليبي، مع تقديم حوالي ألف مرشح لمجلس النواب، ومئة مرشح للرئاسة. ومع ذلك، تم إلغاء الانتخابات بسبب الضغوط التي تعرضت لها المفوضية من قوى مسلحة تدعي الدفاع عن ثورة فبراير 2011.

اليسير أوضح أن القوى المسلحة التي عارضت الانتخابات كانت تسعى إلى منع ترشح بعض الأطراف الجدلية التي اعتبرتها غير مناسبة وفقاً لمعايير الثورة. هذه القوى، وفقاً لليسير، شكلت عقبة رئيسية أمام إتمام العملية الانتخابية، مما أدى إلى تعليقها. وقد اعتبرت هذه الأطراف أن الانتخابات قد تفرز قيادة جديدة قد تتنافى مع استحقاقات فبراير، وهو ما يعكس تخوفاً من إعادة ظهور نظام استبدادي جديد.

ومن جانب آخر، أعرب اليسير عن مخاوفه من أن يؤدي إجراء الانتخابات إلى ظهور ديكتاتور جديد يهدد مكتسبات الثورة، ويعيد البلاد إلى سلطة فردية مشابهة لتلك التي كانت سائدة قبل ثورة فبراير. هذا القلق يعكس عدم الثقة في قدرة الانتخابات على تحقيق التداول السلمي للسلطة، ويطرح تساؤلات حول مدى استعداد الأطراف السياسية في ليبيا لقبول نتائج الانتخابات وتحمل المسؤولية.

وبينما يشير اليسير إلى أن هناك أطرافاً تؤيد فكرة انتخاب رئيس يتحمل مسؤولية الأمن القومي ويعزز السيادة الوطنية، فإنه يشدد على أهمية أن يكون هناك توافق عام بين الأطراف السياسية حول مفهوم التداول السلمي للسلطة. ويقول إن الشكوك السائدة بشأن استعداد الأطراف المتواجدة في ليبيا للالتزام بنظام انتخابي حقيقي تدعو إلى إعادة النظر في مدى جدوى الانتخابات في تحقيق الاستقرار السياسي.

اليسير دعا إلى ضرورة وجود أطراف سياسية تعمل من أجل مشاريع وطنية حقيقية ترتكز على أسس ديمقراطية، مؤكداً أن مثل هذه الأطراف هي القادرة على إدارة الدولة بفعالية وتحقيق التنمية المستدامة. ويعتبر اليسير أن بناء الثقة في الانتخابات يتطلب إقناع الجميع بأن هناك طرقاً لإجرائها بشكل سليم، ما يسهم في تحقيق الهدف المنشود من الانتخابات، وهو الوصول إلى دولة مدنية حديثة.

باختصار، يبدو أن تصريح اليسير يعكس أزمة سياسية عميقة تواجهها ليبيا، حيث تتداخل القوى المسلحة والسياسية في عرقلة العملية الانتخابية، مما يهدد الاستقرار السياسي في البلاد. بينما تدعو تصريحات اليسير إلى تبني نهج أكثر شفافية وواقعية في التعامل مع مسألة الانتخابات، فإن المستقبل السياسي في ليبيا لا يزال غامضاً، ويحتاج إلى جهود مضنية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والديمقراطية.