اتحاد كرة القدم يعلن عن موعد حفل تتويج بطل الدوري يوم 23 يوليو في روما.

النصر ينهي سداسي التتويج بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الهلال.

الأهلي بنغازي يتأهل لدوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع الأهلي طرابلس.

إدارة النصر تؤكد قانونية مشاركة اللاعب سند الكوري أمام السويحلي.

السويحلي يحقق فوزاً معنوياً على المدينة بأربعة أهداف لهدفين.

في بيانٍ رسمي، كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم عن موعد مراسم تتويج بطل الدوري الليبي الممتاز لموسم 2023-2024. وقد أشار الاتحاد إلى تداول أخبار غير صحيحة تهدف لنشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد، مؤكداً أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم حفل التتويج.

الحفل سيقام في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو، في تمام الساعة العاشرة صباحاً. وسيشهد الحفل حضور شخصيات بارزة من الدولة الليبية والحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم. سيتم التتويج وفق بروتوكول الفيفا والكاف، حيث سيقوم رئيس الاتحاد بتسليم الكأس لبطل الدوري.

النصر يُتوج بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الهلال في سداسي التتويج

في المباراة الحاسمة التي جمعت بين النصر والهلال على أرضية ملعب بارتينيو لومباردي، نجح النصر في إنهاء سداسي التتويج بالعلامة الكاملة، محققاً فوزاً ثميناً على الهلال بهدف وحيد. المباراة شهدت تبادلاً للهجمات بين الفريقين، مع رغبة أكبر بالتسجيل من جانب الهلال الذي كان ينافس على المركز الثاني. رغم الطرد الذي تعرض له لاعب النصر، إلا أن دفاع الفريق كان في المرصاد، وتمكن خالد مجدي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

الأهلي بنغازي يتأهل لدوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع الأهلي طرابلس

في مواجهة شديدة التنافس على أرضية ملعب جايتانو بونوليس، حجز الأهلي بنغازي مكانه في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع الأهلي طرابلس بهدف لمثله. المباراة كانت حاسمة لكلا الفريقين، حيث دخل الأهلي بنغازي اللقاء بسبع نقاط، بينما كان الأهلي طرابلس يسعى لتحقيق الفوز لضمان المركز الثاني. سجل الأهلي بنغازي هدف التقدم في الدقيقة 44، ولكن الأهلي طرابلس نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 55. انتهت المباراة بالتعادل، مما رفع رصيد الأهلي بنغازي إلى 8 نقاط في المركز الثاني، وأصبح رصيد الأهلي طرابلس 7 نقاط في المركز الثالث.

اتحاد كرة القدم يعلن عن موعد حفل تتويج بطل الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 -سداسي التتويج- في ملعب الأولمبيكو بروما، بحضور شخصيات بارزة من ليبيا وإيطاليا.

السويحلي يحقق فوزاً معنوياً على المدينة في ختام سداسي التتويج

اختتم نادي السويحلي سداسي التتويج بفوز معنوي على المدينة بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب جران ساسو إيطاليا. المباراة شهدت تسجيل أهداف من كلا الفريقين، حيث تقدم السويحلي مبكراً عن طريق جون أوكلي. في الشوط الثاني، أضاف عبد الرحمن القداري الهدف الثاني للسويحلي، ولكن المدينة قلصت الفارق بسرعة. استعاد السويحلي التقدم مجدداً في الدقيقة 82، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 94، ليختتم الموسم بفوز معنوي رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، في حين احتل المدينة المركز السادس بنقطة واحدة.

مشاركة سند الكوري قانونية حسب إدارة النصر

أكد محمد رجب، عضو بعثة فريق النصر إلى إيطاليا، في تصريحات خاصة لموقع ريميسا، أن مشاركة اللاعب سند الكوري أمام السويحلي كانت قانونية وسليمة رغم الطعن المقدم من نادي السويحلي. أشار رجب إلى أن إدارة النصر قامت بالتعاقد مع لاعبين مميزين محلياً ومحترفين بجودة عالية، بالإضافة إلى مدرب البطولات أسامة الحمادي لتحقيق البطولة الثالثة في تاريخ النادي. وأوضح أن عقوبة سند خفضت من 3 مباريات إلى مباراة واحدة فقط، مما جعله مؤهلاً للمشاركة في المباراة.

خاتمة

يستعد الاتحاد الليبي لكرة القدم لتنظيم حفل تتويج بطل الدوري الليبي الممتاز في حدثٍ سيكون محط أنظار عشاق كرة القدم في ليبيا. كما تشهد الساحة الرياضية الليبية نجاحات للأندية مثل النصر والأهلي بنغازي، وتعزز جهود الأندية في تقديم أداء متميز على الساحة الأفريقية، مؤكدةً عزمها على تحقيق إنجازات مستقبلية.