الصور وتكالة يبحثان الملفات المشتركة بين السلطتين التشريعية والقضائية

أخبار ليبيا 24

التقى محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة مع الصديق الصور النائب العام، وذلك في سبيل تعزيز التعاون بين السلطة القضائية والتشريعية.

مكافحة الفساد والحد من هدر المال العام

بحث تكالة مع النائب العام المستشار الصديق الصور، “جهود النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد، والحد من هدر المال العام” بحسب بيان المجلس الأعلى.

وأوضح البيان أن اللقاء “بحث الجهود القيّمة التي تقوم بها النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد، والحد من هدر المال العام، وتنفيذ الإجراءات الرامية لتحقيق العدالة وسيادة القانون”.

هذا وقد اجتمع صديق الصور مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، للتباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تتطلب تعاون الجهة القضائية مع الجهة التنفيذية في البلاد.

ووفقا لبيان حكومة الدبيبة فإن الاجتماع بحث الإجراءات المتخذة مع السلطات التونسية بشأن استرداد المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية عبدالمجيد مليقطة، ومتابعة الإجراءات المتخذة مع تونس، بشأن استرداد الشارعيْن في قتل المواطن عبدالمجيد مليقطة وفق النظم المعهودة في البلدين، واستكمال التحقيق مع المواطن عبد الرحمن قاجة من قبل سلطة النائب العام الليبي وفق اتفاقية الرياض بالخصوص، في إشارة إلى رجل الأعمال الموقوف لدى السلطات التونسية منذ مايو الماضي.

بالإضافة إلى مناقشة ملفات الفساد وطرق مكافحة غسيل الأموال، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بذلك، إذ يعمل مكتب النائب العام على مكافحة الجرائم المالية والتي يتورط بها مدراء المصارف التجارية الخاصة أو العامة على حد سواء.