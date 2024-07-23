الصلاة عند أهل السنة والجماعة.. عبادة لا غنى عنها

فرضت الصلاة في مكة خلال ليلة الإسراء والمعراج.

الصلاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي.

التهاون في الصلاة ليس عذرًا شرعيًّا ويجب النصيحة والدعاء لتاركها.

الدعاء للمسلم الغائب مستجاب، ويجب الصبر على من يترك الصلاة.

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي العبادة التي تربط بين العبد وربه بشكل يومي. فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وهي ليلة مباركة عرج فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلا، وهناك أمره الله تعالى بخمس صلوات في اليوم والليلة. الصلاة تمتاز بأهميتها الكبيرة في الإسلام، فهي ليست مجرد طقوس تؤدى، بل هي نظام متكامل يهدف إلى تنظيم حياة المسلم وربطه بالله تعالى.

الصلاة فرضت في مكة المكرمة في العام العاشر من البعثة النبوية، في ليلة عظيمة شهدت معجزة الإسراء والمعراج. هذه الفريضة هي أحد أهم العبادات التي يجب على المسلم الالتزام بها، فقد قال الله تعالى: ﴿وأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]. إن الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.

الصلاة في الإسلام ليست مجرد حركات وألفاظ، بل هي عبادة شاملة تتضمن جوانب روحانية وجسدية وذهنية. للصلاة أركان وشروط وواجبات يجب على المسلم الالتزام بها لتحقيق الفريضة كما أرادها الله تعالى. من أهم أركان الصلاة: النية، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، والجلوس للتشهد. لكل ركن من هذه الأركان أهمية خاصة وله أثره على صحة الصلاة.

الشرط الأساسي للصلاة هو الطهارة، فلا صلاة بدون طهارة. يجب على المسلم أن يكون على وضوء قبل أن يقف بين يدي الله تعالى. كما أن للصلاة أوقات محددة يجب أداؤها فيها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي، مثل السفر أو المرض. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

الصلاة لها دور كبير في حياة المسلم، فهي تساعده على تنظيم وقته وحياته، وتربطه بالله تعالى بشكل دائم. من خلال الصلاة، يتعلم المسلم الصبر والانضباط، ويتلقى من الله السكينة والطمأنينة. إن الصلاة هي ملاذ المؤمن عند الشدائد، ففيها يجد الراحة والسكينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرحنا بها يا بلال»؛ أي أن الصلاة هي راحة للمسلم من عناء الدنيا ومشاغلها.

الصلاة أيضًا تُعلم المسلم التواضع والخشوع، فمن خلال السجود يشعر المسلم بالقرب من الله تعالى، ويستشعر عظمته. إن هذا الشعور يُعزز من إيمان المسلم ويزيد من تقواه، فيصبح أكثر قربًا من الله وأكثر التزامًا بدينه.

ترك الصلاة يعد من أعظم الكبائر في الإسلام، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تركها، فقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». ومع ذلك، فإن الإسلام يدعو إلى التعامل بحكمة وموعظة حسنة مع تارك الصلاة، وليس بالعنف أو التوبيخ. يجب علينا أن ندعو لتارك الصلاة بالهداية، وأن نحاول نصحه وإرشاده باللين والرفق. قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125].

النصيحة لتارك الصلاة يجب أن تكون بأسلوب يتسم بالصبر والرفق، فلا ينبغي أن نفقد الأمل في هدايته، بل يجب أن نستمر في الدعاء له بالهداية. الدعاء له بالهداية من الأمور المهمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دَعْوَةَ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ، كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ».

حكم تارك الصلاة:

تارك الصلاة كسلًا وتهاونًا يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب على المجتمع المسلم أن ينصح مثل هذا الشخص ويحثه على العودة إلى الصلاة. الصلاة ليست مجرد فرض يجب تأديته، بل هي رابط بين العبد وربه، وهي مفتاح السعادة والسكينة في الدنيا والآخرة.

في الختام، يجب علينا أن ندرك أهمية الصلاة في حياتنا وأن نحرص على أدائها في أوقاتها المحددة. كما يجب أن نتعامل بحكمة ورفق مع من يتهاون في الصلاة، وأن ندعو له بالهداية والعودة إلى الطريق المستقيم. إن الصلاة هي عماد الدين، وبها يستقيم حال المسلم في الدنيا والآخرة، فهي العبادة التي تفتح أبواب الرحمة والمغفرة، وتجعلنا أكثر قربًا من الله تعالى، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة وصعوباتها. فلنحرص جميعًا على المحافظة على هذه العبادة العظيمة، ولنكن قدوة حسنة في أدائها، ولندعو لكل من تهاون فيها بالهداية والتوفيق