الدينار يستقر في السوق الرسمية وسط تذبذب في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

استقرار سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار في السوق الرسمية.

استقرار سعر صرف اليورو عند 5.26 دينار والجنيه الإسترليني عند 6.24 دينار.

سعر الريال السعودي يبلغ 1.28 دينار والدرهم الإماراتي 1.31 دينار.

الدولار يتجاوز حاجز 7 دنانير في السوق الموازية.

تشهد الأسواق المالية في ليبيا تبايناً واضحاً في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بين السوق الرسمية والسوق الموازية، مما يعكس واقعاً اقتصادياً متذبذباً في البلاد. ففي حين استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية عند مستويات مقبولة، ارتفعت تلك الأسعار في السوق الموازية بشكل ملحوظ، ما أثار قلق المتعاملين والمستثمرين.

الدولار يحافظ على مستواه في السوق الرسمية رغم ارتفاعه في السوق الموازية

في هذا السياق، استقر متوسط سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الرسمية عند 4.83 دينار، وهو نفس المستوى الذي سجله في اليوم السابق. هذا الاستقرار يأتي في ظل تقلبات حادة يشهدها الدولار على الصعيد العالمي، مما يعكس قدرة مصرف ليبيا المركزي على الحفاظ على مستوى معين من الثبات النقدي رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.

اليورو والجنيه الإسترليني مستقران في السوق الرسمية وسط تقلبات في السوق الموازية

من جهة أخرى، حافظ اليورو على سعره في السوق الرسمية عند 5.26 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.24 دينار. هذا الاستقرار يعكس توازن العرض والطلب على هذه العملات في السوق الليبية، حيث يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى ضبط التدفقات النقدية والحد من المضاربات.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي تبقى ثابتة

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. كما لم يطرأ تغيير على سعر صرف الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.14 دينار و0.66 دينار على الترتيب. هذه الثباتية في أسعار العملات العربية تساهم في تسهيل التبادلات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا ودول الجوار.

الليرة التركية واليوان الصيني يحافظان على استقرارهما في السوق الليبية

إلا أن السوق الموازية تحكي قصة مختلفة تماماً، حيث ارتفعت أسعار صرف العملات بشكل ملحوظ. فالدولار الأميركي تجاوز حاجز 7 دنانير في عدة مدن ليبية مثل طرابلس وبنغازي وزليتن، مسجلاً 7.14 دينار. كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 7.62 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 8.90 دينار. هذا الارتفاع يعكس الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد الليبي نتيجة لعدة عوامل منها تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

وفيما يتعلق بتحويل العملات، سجل الدولار الأمريكي في تحويلات تركيا 7.11 دينار، ودولار حوالة دبي 7.115 دينار. هذا يعكس استمرار الطلب العالي على الدولار للتحويلات الخارجية، خاصة في ظل القيود المفروضة على الحركة النقدية.

أما على صعيد العملات العربية في السوق الموازية، فقد ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 2.17 دينار، بينما سجل الجنيه المصري 0.14 دينار. هذه الارتفاعات تعكس الفجوة بين العرض والطلب في السوق الموازية والتي تؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بالسوق الرسمية.

وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة، سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعات ملحوظة في السوق الموازية، حيث بلغ سعر كسر الفضة 4.20 دينار، بينما سجل كسر الذهب عيار 18 نحو 401 دينار، وعيار 21 نحو 468 دينار. هذه الارتفاعات تأتي في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لحفظ قيمة أموالهم في ظل التقلبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق السوداء تشهد أيضاً تباينات في أسعار الصكوك، حيث سجل دولار بشيك التجارة والتنمية 7.35 دينار، ودولار بشيك الجمهورية 7.30 دينار، ودولار بشيك الوحدة 7.31 دينار، ودولار بشيك التجاري الوطني 7.30 دينار. هذه التباينات تعكس الاختلافات في السياسات النقدية بين البنوك المحلية.

في الختام، يعكس هذا التباين بين السوق الرسمية والسوق الموازية في ليبيا تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد. ورغم الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار، إلا أن التحديات الاقتصادية والسياسية تظل تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الليبي. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الملح: هل تستطيع ليبيا تجاوز هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب؟ فقط الزمن كفيل بالإجابة على هذا السؤال.