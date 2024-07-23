الحكومة الليبية تبحث مع وزارة الداخلية الأوضاع الأمنية في الجنوب

أخبار ليبيا 24

التقى المهندس سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، في ديوان وزارة الداخلية مع عصام أبوزريبة وزير الداخلية، بهدف مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية بشكل مُفصَّل، و إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه الأجهزة الأمنية، ومديريات الأمن في تلك المناطق.

تقييم الوضع الأمني بالمنطقة الجنوبية

وحضر الاجتماع رئيس جهاز البحث الجنائي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي. وبحسب بيان الحكومة، جرى استعراض نتائج زيارات مدير الإدارة العامة للدعم المركزي إلى بلدية الجفرة خلال الأسبوع الماضي، والتركيز على إعادة تفعيل الفرع والمهام التي قام بها، بالتعاون مع مديرية أمن الجفرة.

كما تمت مناقشة خطة وزارة الداخلية للنصف الثاني من العام الحالي، والآليات المتبعة لتحسين الأداء الأمني، وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية، ومكافحة التهريب والظواهر السلبية التي تهدد الاستقرار الأمني.

في ختام الاجتماع، أشاد المهندس سالم الزادمة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومنتسبوها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن وحماية المواطنين.

بحث الأوضاع الأمنية في أمساعد

وفي سياق آخر، عقد اللواء عصام أبو زريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اجتماعًا مع مدير أمن أمساعد، اللواء عمران بريك؛ لمناقشة آليات ضبط الأمن في بلدية أمساعد، والحد من الهجرة غير الشرعية والتهريب.

واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع التحديات والمشكلات الأمنية التي تواجهها البلدية، واحتياجات المديرية لتذليلها. كما تم التركيز على ضمان قيام رجال الداخلية بمهامهم على أكمل وجه؛ لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ حدود الدولة وفقا لبيان الحكومة.

وأكد اللواء أبوزريبة خلال الاجتماع على أهمية حل المشكلات الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، مشددًا على ضرورة توفير جميع الموارد اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة، نظراً لموقعها الإستراتيجي كبلدية حدودية.