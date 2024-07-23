الحكومة الليبية تبحث فرص عودة التمثيل الدبلوماسي لبولندا في بنغازي

أخبار ليبيا 24

استقبل علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بمقر رئاسة الوزراء علي السعيدي وزير الاستثمار بالحكومة الليبية رفقة رئيسَ الغرفة التجارية البولندية “خاريستوف” وذلك للتأكيد على أهمية التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية مع بولندا.

فتح آفاق الاستثمار مع بولندا

حضر اللقاء كل من فتحي العوامي مستشار غرفة التجارة و الصناعة بنغازي بالساحة البولندية، والمهندس طارق العبيدي من السفارة الليبية في بولندا، ورمضان بوبطانة مدير مكتب العلاقات الدولية.

من جانبه، رحّب القطراني بالوفد البولندي و ثمّن على مشاركته في معرض بنغازي الدولي للإنشاءات، وبالعلاقات التاريخية بين البلدين ، والتقدم الذي تمتاز به بولندا في كافة مجالات الصحة والبناء والتعليم، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما أبدى القطراني، ترحيب الحكومة الليبية بالتعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، مع النهضة الاقتصادية وإطلاق عجلة التنمية التي تشهدها مدن الشرق والجنوب، بالتعاون المشترك بين القيادة العامة والحكومة الليبية، بحسب ما جاء في بيان الحكومة على فيسبوك.

بدوره أشاد رئيس الغرفة البولندية بالأمن والاستقرار الذي بات واضحاً للجميع في بنغازي ومدن الشرق؛ وهو مايمثل حجر الأساس في أي مستقبل استثماري بين البلدين، ونقل الصورة الإيجابية عن الوضع إلى البرلمان والحكومة البولندية ، مؤكدًا دراسة فتح تمثيل دبلوماسي لبولندا في بنغازي في القريب العاجل، من أجل تشجيع عودة الشركات البولندية والتمثيل التجاري بين البلدين، مع حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، وفقاً للبيان.