اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

أخبار ليبيا 24

أكدَ الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة خلال توقيعه اتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة الروسية، على أهمية التزام الطرفين في توسيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات والشركات ورجال الأعمال بين ليبيا وروسيا.

كما تضمنت بنود الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة خلال توقيعه اتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة الروسية؛ التركزي على تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارة الخارجية وأوضاع الأسواق الليبية – الروسية.

كما ضمّت بنود الاتفاقية تذليل التحديات اللوجستية لتنظيم المنتديات والمؤتمرات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في المستقبل.

وبحسبِ ما نقلهُ الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ناقش الطرفان إمكانية زيادة التجارة البينية مع ليبيا.