وزير الداخلية بالحكومة الليبية يبحث خطط التعاون الأمني مع رئيس جهاز الأمن الداخلي

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اجتمع اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، ، في مكتبه بديوان الوزارة مع الفريق أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي، لاستعراض خطط التعاون الأمني بين الوزارة والجهاز.

توطيد التعاون بين الداخلية والأمن الداخلي

وبحسب بيان الحكومة الليبية جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الأمنية ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين الوزارة والجهاز لمواجهة التحديات الأمنية في بعض المدن والمناطق، وتطوير قدرات منتسبيهما لتنفيذ المهام على أفضل وجه.

و التطرق لمناقشة وضع خطة أمنية جديدة للمناطق الشرقية والجنوبية بهدف دعم الاستقرار وحفظ الأمن فيها، بالتنسيق مع القيادة العامة لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه الخطة.

وأشاد رئيس جهاز الأمن الداخلي خلال الاجتماع بجهود وزير الداخلية في التعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة لضبط الأمن، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين الوزارة والجهاز في فرض الأمن والقانون ، بحسب البيان.

وفي سياق آخر، اجتمع أبوزريبة مع وكيل الوزارة ورئيس جهاز الأمن الداخلي وذلك لمناقشة عدد من الملفات، و الآليات والخطط الإستراتيجية الواجب اتخاذها لضبط الأمن، وفرض هيبة الدولة والقانون في تلك المناطق. كما تمت مناقشة الخطة الأمنية الموضوعة للنصف الثاني من عام 2024 لتحسين الأوضاع الأمنية.

وشدد وزير الداخلية على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة وزارة الداخلية، بما يضمن تحقيق الأهداف الأمنية المنشودة، والتصدي للتحديات الأمنية الراهنة. مشيراً إلى أن الخطة الأمنية الجديدة ستساهم في تغيير الأوضاع الأمنية.