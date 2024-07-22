وزارة النفط العراقية: تمكنا من استصلاح 105 آبار نفطية

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن نجاح شركة الحفر العراقية في حفر واستصلاح 105 آبار نفطية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.

كما أكدت وزارة النفط العراقية أنّ عددًا من الشركاا النفطية تنوي تنفيذ عقود العشرات من الآبار الجديدة، وذلك بعد حفر 33 بئرًا نفطية، واستصلاح 72 بئرًا أخرى، لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في العراق.

وفيما سبق.. تعهدتْ وزارة النفط العراقية بالالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها «أوبك+» إلى جانب الإيفاء بالتخفيضات التعويضية، المقررّ انتهاؤها في سبتمبر من العام 2025.

وجاء تأكيد وزارة النفط العراقية، بعد عدم تمكن العراق -ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك- من الالتزام بحصة الإنتاج المحددة عندى مستوى 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، ففي يونيو فقط، زاد إنتاجهُ بمقدار 184 ألف برميل يوميًا فوق الحصة المخصصة، بحسبِ بيانات حكومية.

من جهةٍ أخرى… دعا صندوق النقد الدولي العراق إلى زيادة وتنويع صادراته غير النفطية وذلك لتفادي تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمات أسعار النفط، وحذّر الصندوق في تقريره حول مستقبل الاقتصاد العراقي من انخفاض أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات أوبك+ للإنتاج؛ الأمر الذي سينعكس على حسابات العراق المالية والخارجية، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

كما حضّ صندوق النقد الدولي العراق لتحقيق نمو غير نفطي حتى يتسنى لها استيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة، وفقَ تقديراته.