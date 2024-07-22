من بينها دولة عربية.. أكبر المُدينين لصندوق النقد الدولي

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إن الهدف الرئيسي لصندوق النقد الدولي الذي تأسس عام 1944 مساعدة الدول اقتصادياً، حينما تواجه صعوبات اقتصادية عبر اقتراضها مبالغ مالية تدفع بالعجلة الاقتصادية لهذه البلدان.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته على ما يسمى “حقوق السحب الخاصة” وهي أصول احتياطية دولية ليست عملة في حد ذاتها، لكن قيمتها تعتمد على سلة تتألف من 5 عملات: الدولار الأميركي واليورو والرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني.

تفصيل عن قائمة أكبر الدول المدينة للنقد الدولي

وتأتي في الصدارة منذ فترة طويلة الأرجنتين، التي حصلت في عام 2018، على أكبر خط ائتمان بقيمة 57 مليار دولار في تاريخ صندوق النقد الدولي، وتبلغ التزامات قروضها الحالية 41.7 مليار دولار. ويستحوذ أكبر ثلاثة مدينين على 46 في المئة من إجمالي قروض الصندوق.

وفي المرتبة الثانية تأتي أوكرانيا التي تدين للصندوق بمبلغ 13.8 مليار دولار، في حين تأتي الدولة العربية الوحيدة على القائمة، وهي مصر إذ تدين للصندوق بمبلغ 13.6 مليار دولار.

تأتي بعد ذلك الإكوادور، التي تدين للصندوق بمبلغ 8.55 مليار دولار، وباكستان بمبلغ 8.4 مليار دولار، وأنغولا (3.9 مليار دولار)، وكولومبيا (3.7 مليارات دولار)، وكينيا (3.4 مليارات دولار)، وساحل العاج (3 مليارات دولار)، وبنغلاديش (2 مليار دولار).

وتدين الدول المقترضة المتبقية، وعددها 84 دولة، لصندوق النقد الدولي بمبلغ 47.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 31% من إجمالي قروض الصندوق.