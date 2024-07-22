أخبار ليبيا 24

مصفاة دانجوتي ( النيجيرية) تجري محادثات مع ليبيا لاستيراد النفط الخام، للمصفاة البالغة طاقتها 650 ألف برميل يومياً، كذلك تعمل على تأمين احتياجات من النفط الخام عن طريق النفط الأنغولي.

مد جسور التعاون مع ليبيا

وبحسب وكالة رويترز، عن المدير التنفيذي الكبير لمصفاة دانجوتي ديفاكومار إدوين، ، قوله “نتحدث مع ليبيا بشأن استيراد الخام، وسنتحدث مع أنغولا أيضًا وبعض الدول الأخرى في أفريقيا”، مضيفا “أن التجار الدوليين وشركات النفط كانوا من بين أكبر المشترين لزيت الغاز من دانغوت، والذي تم تصدير معظمه”.

وتعد مصفاة دانجوتي الواقعة على مشارف لاغوس، أكبر مصفاة في القارة الأفريقية، ومصممة لإنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد بسبب عدم كفاية طاقة التكرير.

وتعتبر نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا تنتج النفط، إلا أنه بسبب عدم الاستقرار وعمليات النهب والتخريب لأنابيب شركات النفط، تجد نيجيريا نفسها مضطرة لاستيراد الخام من أمريكا والبرازيل لسد العجز المحلي.

وفي سياق آخر، اتجهت أسعار النفط نحو الارتفاع، في جلسة تعاملات اليوم الإثنين، معوضةً خسائر كانت قد تكبدتها قدرها 3%؛ مدفوعةً بتقييم خبراء الاقتصاد لتداعيات انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي.

ومن المتوقع أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا.

وتوقعَ بنك «Morgan Stanley» أن تحقق أسواق النفط العالمية فائضًا خلال العام 2025، وأن تسجل إمدادات النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميًا.