الأرصاد: تراجع تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق الشمال الغربي

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الساخنة بدءً من مساء اليوم على الشمال الغربي ،بينما تبقى دون تغير على باقي مناطق البلاد، بحسبِ الأرصاد.

مناطق «رأس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

ستكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب التي ستتكاثر على بعض المناطق يوم الغد، أما الرياح فستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول تدرجيًا من بعد ظهر اليوم إلي شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي أقصى الساحل الغربي حتى طرابلس وتشمل باقي المناطق فترة المساء اليوم، كما توقع مركز الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35–38)مْ على المناطق الساحلية مع إرتفاع نسبي لعامل الرطوبة، ومابين (41-43)مْ على الدواخل.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد خاصة على مناطق الجبل الأخضر والخليج، وأن تكون حركة الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، على أن تتراوح درجات الحرارة مابين (31-35)مْ, وفقَ نشرة الأرصاد.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، على أن تتراوح درجات الحرارة مابين (42–45)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

حالة السماء ستكون صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة على أن تتراوح درجات الحرارة مابين (41 –42)مْ بحسب نشرة الأرصاد الجوية