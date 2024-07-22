مالية الدبيبة تحيل أوامر تمويل مرتبات العاملين في الخارج للمركزي

أكدتْ وزارة المالية في حكومة الوحدة منتهية الولاية، إحالتها لأوامر تمويل بـ 518 مليون دينار ليبي إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحتْ وزارة المالية في حكومة الوحدة منتهية الولاية أن هذه القيمة لتغطية مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن ثلاثة أشهر وهي فبراير ومارس وأبريل الماضية.

وأعلنتْ وزارة المالية تفويضها للمركزي بخصم السعر دون الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بـ27% التي كان قد فرضها البرلمان.

وفي وقتٍ سابق… أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عدم ورود أذونات التمويل الخاصة بمنح الطلبة الدارسين في الخارج.

وأوضحَ مصرف ليبيا المركزي في تنويهٍ نشره عبر منصة فيسبوك، أن مجلس النواب استثنى منح الطلبة الدارسين في الخارج من قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

وفيما سبق.. نفت وزارة المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، الاتهامات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، الذي حمّلها مسؤولية تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج.

وعللت وزارة المالية أنّ سبب التأخر يرجع إلى تمسك المصرف المركزي بتطبيق قرار اللرلمان القاضي بفرص ضريبة على بيع النقد الأجنبي، على الرغم من صدور أحكام قضائية وطعون والمطالبات بوقف تنفيذه.

وأكدت وزارة المالية أنّها أنجزت كافة أعمالها القانونية وأحالة منح الطلبة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي مع حلول نهاية أبريل الماضي دون إضافة الضريبة، قبل أن يعود المركزي إلى إرجاع المنح بحجة أنها لا تحتوب على الضريبة. بحسب البيان.