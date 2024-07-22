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عالميًا… الدولار يتراجع إثر انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

الدولار يتراجع

22 يوليو، 2024 10:25 ص
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الدولار
الدولار

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار الأميركي تراجعًا في تداولات اليوم الإثنين، في حين ارتفعت سندات الخزانة جراء انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي.

من جهةٍ أخرى… سجلت السندات الصينية ارتفاعًا مدفوعةً بقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة، إذ انخفض العائد على السندات السيادية الصينية بقرابة نقطتين أساس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتخذَ أمس قرار انحسابه من السباق الرئاسي، بعد تعرضه لضغوط متزايدة من داخل حزبه، جميعها دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

وفي أول تعليقٍ من  الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حول تنحي جو بايدنقال إنهُ: “أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا” على حد تعبيره.

وأشار ترامب خلال مكالمة هاتفية أجريت معه من قبل شبكة (CNN) إلى أن  هزيمة نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ستكون أسهل من هزيمة بايدن، وفقَ ما نقلته شبكة (CNN) 

أسعار النفط تنتعش متأثرةً بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي

أما على صعيد أسعار النفط… تتجهُ أسعار النفط نحو الارتفاع، في جلسة تعاملات اليوم الإثنين، معوضةً خسائر كانت قد تكبدتها قدرها 3%؛ مدفوعةً بتقييم خبراء الاقتصاد لتداعيات انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.

ويتجهُ خام برنت نحو مستوى 83 دولارًا مسجلاً 82.95 دولار للبرميل، في حين ارتفعَ الخام الأمريكي صوب مستوى 80 دولارًا، مسجلاً 80.47 دولار للبرميل.

22 يوليو، 2024 10:25 ص
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