تنظيم عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين بين ليبيا وإيطاليا

أخبار ليبيا 24

لتسهيل عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الفارين من ويلاتها، عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع نظيرتها الإيطالية اجتماع مباحثات أمنية لمعالجة الصعوبات التي تواجه عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى دولهم.

التباحث مع إيطاليا لتنظيم ترحيل المهاجرين

وبحسب بيان الوزارة، مثّل الجانب الليبي مدير إدارة مباحث الجوازات، ومندوب وزارة الداخلية الإيطالية المكلف التنسيق مع ليبيا وتونس والجزائر.

وتعمل السلطات الليبية مع دول جنوب أوروبا على اعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بغض النظر عن الأوضاع الأمنية للبلدان الفارين منها المهاجرين.

وأعلن جهاز الهجرة غير الشرعية في الأيام القليلة الماضية، عن ترحيل 2102 مهاجر سوداني وتشادي من الكفرة خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة مع تدفق أعداد كبيرة من النازحين السودانيين إلى الكفرة والفارين من ويلات الحرب في بلادهم.

وبيّنت الأرقام التي نشرها الجهاز ترحيل 985 مهاجراً سودانياً من الكفرة خلال ستة أشهر، في الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو الماضي، نصفهم تقريبا مصابون بأوبئة (514 مهاجرا)، في حين جرى ترحيل 77%، أي 763 مهاجرا، خلال شهري مايو ويونيو فقط، في حين بلغ عدد المرحلين الحاملين للجنسية التشادية 1117 تشادياً.

والأسبوع الماضي، طالب وزير الداخلية عماد الطرابلسي، خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري لوزراء الداخلية المشاركين في (منتدى الهجرة عبر المتوسط)، بدعم الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والدولة الليبية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية التي ألقت بظلالها السلبية على ليبيا ودول المقصد.