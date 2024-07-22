بدء تشغيل الربط الكهربائي بين السعودية ومصر قبل الصيف المقبل

من المقرّر أن يبدأ تشغيل الربط الكهربائي الموحد بين مصر والسعودية قبل بداية الصيف المُقبل.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، قال خلال لقائه مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هنالك جهودًت حثيثة تبذل من جميع الأطراف؛ للمضي قدمًا والانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى العمل الذي وصفهُ بالدؤوب لبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، على حد قوله.

وناقشَ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، قال خلال لقائه مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بحضور وزير البترول المصري، كريم بدوي، آلياتِ تعزيز التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة بالإضافة إلى بحثِ إمكانية إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

وفي سياقِ ذي صلة… انخفضَ إنتاج الغاز الطبيعي مصر إلى مستوياتٍ متدنية لم يصلها منذ سنوات، وفقَ بيانات حكومية.

وأعلنت الحكومة المصرية تراجع إنتاج الغاز إلى أدنى مستوياتهُ منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وذلك في خضمِ موجة الحر التي تعصف بالكوكب، وزيادة الطلب على الوقود والكهرباء.

وتوقعتْ السُلطات المصرية أن هذا الانخفاض سيؤدي لصعوبة في تكرار تصدير الغاز وأن تُصبح أكثر اعتمادًا على واردات الغاز المسال.