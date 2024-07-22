انسحاب بايدن يهز فرص الديمقراطيين ويعيد تشكيل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

نادر الشريف.

انسحاب بايدن يضعف فرص الديمقراطيين بالفوز بالانتخابات.

معارضة داخلية كبيرة لترشيح بايدن بعد المناظرة الأولى مع ترامب.

السياسة الأمريكية تجاه ليبيا قد تتغير حسب الرئيس القادم.

فوز ترامب قد يؤثر على التوازنات السياسية في الشرق الأوسط.

دعم بايدن لنائبته كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية في الانتخابات.

في حديث خاص مع أستاذ الإعلام السياسي بجامعة طبرق، باهر العوكلي، تم التطرق لتأثير انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية على فرص الحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي وتوجهات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. أكد العوكلي أن انسحاب بايدن سيؤثر سلبًا على الديمقراطيين، وأن وجود رئيس جديد قد يغير التوازنات السياسية في ليبيا والشرق الأوسط.

تأثير انسحاب بايدن على الديمقراطيين

وقال العوكلي في تصريحات خاصة لوكالة أخبار ليبيا 24: “أعتقد أن انسحاب الرئيس جو بايدن قد يؤثر على فرص الحزب الديمقراطي في الفوز بالسباق الرئاسي، خصوصاً بعد المعارضة الكبيرة لترشيحه من قبل الصف الأول من الحزب وعتاة الصقور”.

وأوضح العوكلي أن “المعارضة زادت بعد المناظرة الأولى مع الرئيس الأسبق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث ظهر بايدن شاحباً وفقد السيطرة على مجريات المناظرة، ما أدى إلى سحقه حرفياً من قبل ترامب”.

التغيرات المحتملة في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا

وفيما يتعلق بالتغيرات المحتملة في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ليبيا بعد الانتخابات، أكد العوكلي أن “السياسات الأمريكية تتسم بالثبات الاستراتيجي، لكنها قد تشهد تغيراً وفقاً لسياسة سيد البيت الأبيض القادم، سواء كان ترامب أو غيره”. وأشار إلى أن “وجود رئيس جديد سيغير بالتأكيد خريطة التوازنات في تعامل الإدارة الأمريكية مع الوضع الليبي، الذي يتسم حالياً بالجمود والانسداد السياسي”.

توقعات بشأن الشرق الأوسط تحت رئاسة ترامب

وحول توقعاته عن تأثير انسحاب الرئيس بايدن من السباق نحو البيت الأبيض على تعامل الإدارة الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط وما يحدث في فلسطين وقضية الحرب الروسية الأوكرانية، أشار العوكلي إلى أن “وصول ترامب تحديداً إلى سدة الرئاسة في الانتخابات الحالية سيمثل نقطة تحول كبرى في عديد من الملفات الكبرى، وفي مقدمتها الصراعات في الشرق الأوسط والحرب على غزة”.

وأضاف أن “ترامب سيتمكن من إرجاع الحقوق الروسية المشروعة في الدفاع عن أمنها الاستراتيجي وإبعاد حلف الناتو عن حدودها، ومن ثم تسوية العديد من بؤر الصراع التي ستنتهي بمجرد وصول ترامب إلى السلطة”.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن السباق الرئاسي في نوفمبر القادم، مؤكداً على تركيزه على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته، ودعمه لنائبته كامالا هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.