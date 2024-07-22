انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. هل تتغير سياسة أمريكا تجاه ليبيا؟

الصغير يؤكد أن قرار بايدن بعدم الترشح كان متوقعاً منذ أكثر من سنة.

استطلاعات الرأي تظهر تقدم ترامب على بايدن.

العوامل الصحية لبايدن وإدارته للأزمات أثرت سلباً على موقفه.

السياسة الأمريكية تجاه ليبيا لن تتغير بشكل كبير مع انسحاب بايدن.

كامالا هاريس قد تكون المرشحة الديمقراطية الأقوى لمواجهة ترامب.

انسحاب بايدن يعزز فرص الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

في خطوة لم تكن مفاجئة لأغلب المراقبين، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو قرار وصفه حسن الصغير، الدبلوماسي السابق بأنه متوقع منذ أكثر من سنة. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العوامل التي أثرت سلباً على موقف بايدن، منها تراجع حالته الصحية وإدارته للأزمات الدولية، مما جعله يواجه تحديات داخلية وخارجية صعبة.

قرار بايدن بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية لم يكن مفاجئاً

وقال الصغير في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إن انسحاب بايدن لم يكن مفاجئاً، بل كان متوقعاً منذ فترة طويلة، وتزايدت التوقعات في الأيام الأخيرة بعد أن فقد الحزب الديمقراطي الكثير من الدعم في ولاية بنسلفانيا. وأوضح أن استطلاعات الرأي أظهرت تقدم دونالد ترامب على حساب بايدن، مشيراً إلى أن العامل الصحي للرئيس وإدارته للأزمة في أوروبا وتعاطيه مع الأزمات في الشرق الأوسط كانت عوامل مؤثرة على شعبيته.

استطلاعات الرأي تظهر تقدم ترامب على بايدن

ومن جهة أخرى، أكد أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، حامد فارس، أن انسحاب بايدن كان مفاجئاً من ناحية توقيته، لكنه كان متوقعاً في ظل الضغوط المتزايدة عليه من داخل الحزب الديمقراطي. وأشار إلى أن هذا الانسحاب يعزز فرص المرشح الديمقراطي القادم في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، خاصة بعد تراجع قدرات بايدن الإدراكية والعقلية.

حسن الصغير يؤكد أن قرار بايدن بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية كان متوقعاً ويعزز فرص الديمقراطيين، فيما تظل السياسة الأمريكية تجاه ليبيا ثابتة مع تغييرات طفيفة.

كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي المحتملة لمواجهة ترامب

ومع تزايد الضغوط والتحديات، يبقى السؤال حول ما إذا كانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، قادرة على استكمال مسيرة الحزب الديمقراطي في سباق الرئاسة. فارس يعتقد أن هاريس تمتلك القدرة والخبرة السياسية التي قد تؤهلها لخوض هذا التحدي الصعب. وفيما يتعلق بالملف الليبي، أشار الصغير إلى أن التغيير في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا سيكون طفيفاً جداً، حيث تُدار الملفات الليبية بفكرة الاستراتيجيات والعمل المؤسساتي، ما يعني أن التغيير في الإدارة الأمريكية لن يؤثر بشكل كبير على الوضع في ليبيا.

العوامل الصحية وإدارة الأزمات تؤثر سلباً على موقف بايدن

وأضاف الصغير أن هناك توقعات بمرونة أكثر في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وموقف أكثر صلابة تجاه القضايا في الشرق الأوسط، ما يعكس تغييرات طفيفة ولكن مؤثرة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الدبلوماسي الليبي أن السياسة الأمريكية ستكون أكثر واقعية في التعاطي مع التداعيات الإقليمية والدولية، وخاصة في مجال القضاء الدولي ومعالجة الجرائم الإسرائيلية في فلسطين.

في هذا السياق، يشير الصغير إلى أن الديمقراطيين قد يتمكنون من الاستفادة من انسحاب بايدن لتعزيز فرصهم في الانتخابات المقبلة، خاصة في مواجهة التحديات التي يفرضها الحزب الجمهوري وترامب على حد سواء. ومع اقتراب الانتخابات، ستتجه الأنظار إلى كامالا هاريس ومقدرتها على قيادة الحزب الديمقراطي نحو الفوز في السباق الرئاسي.

هذا الإعلان يأتي بعد أن أعلن الرئيس بايدن يوم الأحد تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، مفضلاً التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته. كما أعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، مما يعكس ثقة بايدن في قدرة هاريس على قيادة الحزب نحو المستقبل.