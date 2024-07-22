المنفي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي مستجدات الوضع السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24

استقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بمقر المجلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، “بول سولير”، بحضور سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وذلك لبحث الملف السياسي الليبي وتطوراته.

فرنسا تبدي اهتمامها بالوصول لحل للأزمة الليبية

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أكد المبعوث الفرنسي للمنفي إيلاء اهتمام فرنسا بالملف الليبي، وسعيها للمساهمة في معالجة حالة الانسداد السياسي، لضمان تحقيق الاستقرار من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ودعم كل الجهود الرامية لذلك، بدوره أكد المنفي استمرار المجلس في العمل من أجل التوصل لتوافق وطني بين كل الأطراف السياسية الليبية.

وفي وقت سابق التقى المنفي مع الرئيس الموريتاني ورئيس الاتحاد الأفريقي (محمد ولد الشيخ الغزواني) في العاصمة الغانية أكرا، وذلك في ختام مشاركة الأخير في أعمال الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الـ 6 بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية والإقليمية و الآليات الأفريقية.

وبحسب البيان، تناول اللقاء مناقشة انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي وأحقية ليبيا في تولي مناصب عليا وقيادية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وبقية الأجهزة والهيئات، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على استمرار التشاور في إطار تفعيل دور الاتحاد المغاربي بين بقية مؤسسات الاتحاد الأفريقي، بحسب ما جاء في البيان.

وفي سياق آخر منفصل، ناقش المنفي مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد) ناردوس بيكيلي، إمكانية تنفيذ مشروع الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والوكالة الأفريقية.

ويهدف المشروع، الذي عرضته ناردوس على رئيس المجلس الرئاسي، إلى “تقديم الدعم الفني والمشورة للقطاعات المعنية بالبنية التحتية، والتعليم، والأمن الغذائي، والاقتصاد، والمشروعات الصغرى والمتوسطة”.