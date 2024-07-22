المجلس الرئاسي يشارك في ملتقى الإرادة الوطنية للتغيير رفقة القوى السياسية الفاعلة

أخبار ليبيا 24

شارك عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي، في ملتقى الإرادة الوطنية للتغيير، الذي نظمه التجمع الوطني للأحزاب السياسية الليبية والذي يهدف إلى إيجاد حلول لحالة الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية.

الأطراف السياسية تجتمع لحل الأزمة الليبية

بمشاركة واسعة من رؤساء التجمعات الحزبية والحركات السياسية، والتكتلات والتنسيقيات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وعدد من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، ناقش الملتقى أبرز التحديات التي تعيق المسار السياسي، وسبل تشجيع الحوار بين مختلف القوى السياسية، وبناء فهم مشترك حول الوضع السياسي الليبي، للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن.

وأكد اللافي خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن إرادة تغيير الواقع، تبدأ من ترسخ القناعة بأن الواقع لم يعد يناسب الجميع، وأنه سيعطل مصالح ومستقبل الأجيال القادمة، فاستمرار هذا الانقسام، و العجز عن بناء دعامات السيادة الوطنية، سيفاقم الأوضاع، ويعمق الفرقة بين أبناء الوطن، ويستنزف موارده ومقدراته، ويرهن الوطن للخارج.

وأضاف اللافي وفقا للبيان، أنه قد آن الأوان لنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، رغم اختلافاتنا، لنصيغ معاً مشروعاً متوافقاً لقيادة التغيير، يحقق أهدافاً مرحلية، ترتكز على استعادة سيادة الدولة، من خلال تمكين نظام يتمتع بالشرعية، والمشروعية الكاملة، عبر عملية سياسية توافقية، تحكمها خارطة طريق، لاستحقاقات واقعية قابلة للتنفيذ، وفق محطات زمنية محددة، مع الالتزام بآليات لبناء الثقة، وتوفير الحوافز والضمانات الكافية، لتمكين العملية السياسية من بلوغ مقاصدها المنشودة.