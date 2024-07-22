الدولار يلامس حاجز الـ7 دنانير في السوق الموازية

لامسَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية حاجز الـ7 دنانير، مسجلاً 6.99 دينار، في حين حرى تداول اليورو في السوق الموازية بـ7.47 دينار، مرتفعًا عن مستوى سابق قدره 7.35 دينار في حين استقرَ سعر صرف الليرة 0.20 دينار، وثبُت سعر صرف الدينار التونسي أمام الدينار الليبي عند مستوى 2.15 دينار.

الدولار في السوق الرسمية

وفي تعاملات السوق الرسمية… استقرتْ أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق الرسمية عند مستوياتها المعهودة دون تغييّر، إذ بلغ سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار مستوى 4.85 دينار في حين ثبُت سعر صرف الجنيه الإسترلينيعنجد مستوى 6.27 دينار، بينما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا عند مستوى 5.26 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية… تشهد هي الأخرى استقرارًا، إذ سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

وفي سياق تقييم اقتصاد ليبيا والسياسات المتبعة من قبل المصرف المركزي لحماية قيمة العملة المحلية، تستعدُ مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقييم التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي حول النظام المالي المعتمد في ليبيا، بحسب ما أكدهُ موقع أفريكا إنتليجينس الفرنسي.

ووفقًا موقع أفريكا إنتليجينس، ستحدد المجموعة مدى التزام مصرف ليبيا المركزي بالمعايير الأساسية والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما جدوى تنفيذ العقوبات المالية في البلاد.