الدفاع الروسية: تضررّ مصفاة نفطية جراء هجرم أوكراني مسير

كشفتْ وزارة الدفاع الروسية عن تضررّ مصفاة «توابسي» الروسية لتكرير النفط على ساحل البحر الأسود، إثر هجوم أوكراني.

وأكدتْ وزارة الدفاع الروسية تضررّ المصفاة المملوكة لشركة النفط الكبرى «روسنفت»، بعد ان هاجمتها طائرات مُسيرة أوكرانية، ما دفع أنظمة الدفاع إلى إسقاط الطائرة التي أشعل حطامها حريقًا بالمصفاة، قبل أن يتم السيطرة على الحريق ذون وقوع إصابات؛ وفقَ ما نقلتهُ وكالة رويترز للأنباء.

كما تمكنتْ وزارة الدفاع الروسية، من تدمير 75 طائرة مُسيرة أطلقتها أوكرانيا بينها عددٌ من الطائرات كانت تحوم قرب المصفاة التي لطالما كانت هدفًا للهجمات الجوية الأوكرانية.

وفيما سبق.. شنّت القوات الأوكرانية هجومًا مسيرًا على 4 مصافٍ لتكرير النفط في روسيا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وزارة الدفاع الروسية أكدت أنّ هذا الهجوم يعدّ من أكبر الهجمات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مضيفةً «لقد تمكنت قواتنا العسكرية من اعتراض وتدمير 70 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، وأكثر من 40 طائرة فوق منطقة كراسنودار» وفقَ منشور للوزارة عبر تطبيق تليغرام.

وفي هجومٍ سابق.. دمرت القوات الأوكرانية مصفاتين للنفط جنوبي روسيا، وترامن هذا الهجوم مع زيادة ملحوظة في معدلات الإنتاج الروسية إذ بلغ متوسط الإنتاج خلال مطلع مايو 5.45 مليون برميل يوميًا، بحسب وزارة الطاقة الروسية.

وعطّلتْ الضربات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية حوالي 14% من قدرة تكرير النفط في روسيا، مما أثر على أسعار الوقود وإنتاج الكهرباء.