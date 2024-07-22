الحكومة الليبية تفتتح معرض بنغازي الدولي للإنشاءات

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افتتح اليوم فعاليات معرض بنغازي الدولي للإنشاءات علي القطراني نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، ويعد المعرض حدثاً تجارياً يركز على البناء والانشاءات .

دعم مجال البناء والانشاءات

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات منهم أعضاء بمجلس النواب محمد الفويرس بدرالنحيب والصالحين عبدالنبي، ووزير المواصلات بالحكومة الليبية عبدالحكيم الغزيوي ، كما حضر الافتتاح قناصل كل من مصر، وإيطاليا، وسوريا، وغانا، والمغرب، في بنغازي، وعدد من القيادات الأمنية، ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

ويُعدّ المعرض حدثاً تجارياً مختصاً يُركز على صناعة البناء والإنشاءات في مناطق بنغازي، ودرنة، وسرت، وسبها، ومرزق. ويهدف المعرض إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات والمهنيين في قطاع البناء، وتسهيل التبادل التجاري والتعاون التقني بحسب بيان الحكومة الليبية.

ويسعى المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 60 شركة، على الصعيدين المحلي والدولي إلى تعزيز التفاعل والتواصل بين المشاركين من ليبيا والدول الصديقة، بهدف تشجيع تبادل الأفكار وتكامل الجهود في قطاع الإنشاءات.

ووفقا للبيان يهدف المعرض أيضاً إلى إبراز أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الإنشاءات، ما يُسهم في دعم التطور التكنولوجي وتحسين عمليات البناء، كما يُوفر منصةً تُعزز فرص الأعمال، وتساهم في توسيع نطاق الشراكات التجارية والفرص التجارية المستدامة.

ويقام المعرض في الفترة من 22 إلى 25 يوليو الجاري على أرض المعارض في منطقة الهواري ببنغازي، تحت رعاية بلدية بنغازي، وغرفة التجارة والصناعة بنغازي، ومركز تنمية الصادرات الليبي.