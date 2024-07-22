البنك الدولي: الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود في وجه التحديات العالمية

قال البنك الدولي إن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود وأثبتَ قدرتهُ على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

وأكد البنك الدولي في تقريرهِ أنّ الاقتصاد المغربي نجح في التغلب على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز، بل وأظهرت مؤشراته انتعاشًا ونموًت ملحوظين.

واعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر مروته خلال العام الماضي مع زيادة بنسبة 3.4 في المائة في الناتج المحلي الحقيقي، مدفوعًا بانتعاش السياحة، وقطاعات الصناعات والتصدير.

وفيما سبق… توقعتْ المندوبية السامية للتخطيط، أن يُحقق نمو اقتصاد البلاد ارتفاعًا قدّره 3 في المئة خلال العام الحالي.

كما أشارت توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى إمكانية أن ينتعش نمو الاقتصاد بـ3.7 في المئة خلال العام 2025؛ مدفوعًا بزيادة الاستثمارات العامة وتراجع التضخم، وفقَ توقعات المندوبية السامية للتخطيط.

كما تضمنت توقعات المندوبية انخفاض معدل التضخم العام من مستوى 6.4% كان قد سجله العام الماضي، إلى مستوى 1.8% خلال العام 2024.

وفي الأثناء… تمكنَ المغرب من جذب استثمارات في قطاع الفنادق وصلت إلى 4 مليارات درهم مغربي، أي ما يُعادل 409 ملايين دولار، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.

ووفقًا لبيانات وزارة السياحة في المغرب، نما القطاع بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي مقارنةً بمعطيات العام الماضي، إذ يُشغل القطاع 2.5 مليون مغربي، كما يوفر 10.5 مليار دولار من العملة الصعبة خلال العام الماضي.