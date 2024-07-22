المفوضية تقدم تسهيلاتٍ للناخبين لتقديم الشكاوى والاعتراضات

قدمتْ المفوضية العُليا للانتخابات تسهيلاٍ للمواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و الاعتراضات على سجل الناخبين، والقاطنين في أماكن ومناطق بعيدة، تتمثلُ في تكليف موظف المفوضية في لجان قبول طلبات التسجيل بالتعاون مع منسق العمليات بالمكاتب الانتخابية للقيام باستلام الشكاوى والاعتراضات من أصحاب المصلحة.

وأوضحت المفوضية العُليا للانتخابات، أن التقديم سيكون خلال الفترة الممتدة من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 3:00 مساءً بمقر لجان قبول طلبات التسجيل.

وأشار المفوضية في منشورٍ عبر منصة فيسبوك، إلى أنها تستقبل الاستفسارات عبر الاتصال على مركز الاتصال والمساعدة (1441)، بحسب منشورها

وكان من المقرر أن تنشر المفوضية العليا للانتخابات القوائم الأولية لأسماء المسجلين بسجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية «المجموعة الأولى» أمس الأحد.

وأوضحت المفوضية العُليا أن مدة الفتح ستكون لمدة 3 أيام، وبإمكان الناخبين الاطلاع عليها في مراكز الانتخابات التي سجلوا بها.

ونوّهت المفوضية العُليا للانتخابات أنّها بصدد تلقي الاعتراضات والشكاوى على الأسماء الواردة في سجل الناخبين، أمام لجان الفصل في الاعتراضات و التظلمات متاحة في مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاقها المركز الانتخابي، يوميًر لغاية الساعة 4:30 مساءً، سواء كان الاعتراض شخصيًا أو اعتراض على الغير، ولأي استفسار الاتصال على الرقم المجاني 1441، بحسبِ المفوضية العُليا للانتخابات

وفيما سبق… أعلنتْ المفوضية العُليا للانتخابات عن قفل منظومة سجل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية الـ60 المستهدفة بالعملية الانتخابية في «المجموعة الأولى».