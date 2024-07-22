إعادة فتح السفارة الهندية في طرابلس

أخبار ليبيا 24

بعد إغلاقها لعدة سنوات السفارة الهندية بطرابلس تفتح أبوابها من جديد، إذ أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية عن افتتاح السفارة الهندية.

توطيد العلاقات الثنائية مع الهند

واستعرض مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالوزارة نوري فاضل الكاسح مع القائم بالأعمال السفارة الهندية محمد عليم إعلان استئناف عمل السفارة الهندية من العاصمة طرابلس، بما في ذلك القسم القنصلي لمنح تأشيرات للمواطنين الليبيين، ومتابعة أوضاع العمالة الهندية الوافدة.

وأكدت الوزارة عبر حسابها على فيسبوك عن رغبتها في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين “وتفعيل علاقات الصداقة والتعاون في كافة المجالات، والتي تعتبر خطوة هامة لكلا البلدين الصديقين، وذلك في إطار الجهود والمساعي المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية من قبل وزارة الخارجية ممثلة في إدارة آسيا وأستراليا مع دول القارة لعودة سفاراتها للعمل من ليبيا” وفقا للبيان.

واختتم اللقاء بعقد مؤتمر صحفي تم خلاله التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأُعلن على افتتاح السفارة الهندية من جديد في العاصمة طرابلس وفقا البيان.

وفي وقت سابق، أعربت كل من حكومة الوحدة منتهية الولاية وحكومة الهند عن تطلعهما إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية لا سيما على المستوى الاقتصادي وتنقيح الاتفاقات الموقعة في أوقات سابقة، وكذلك تفعيل لجنة التشاور السياسي بين البلدين، إذ تعمل ليبيا على استعادة العلاقات الثنائية مع الهند عبر فتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري.