أسعار النفط تنتعش متأثرةً بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي

تتجهُ أسعار النفط نحو الارتفاع، في جلسة تعاملات اليوم الإثنين، معوضةً خسائر كانت قد تكبدتها قدرها 3%؛ مدفوعةً بتقييم خبراء الاقتصاد لتداعيات انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.

ويتجهُ خام برنت نحو مستوى 83 دولارًا مسجلاً 82.95 دولار للبرميل، في حين ارتفعَ الخام الأمريكي صوب مستوى 80 دولارًا، مسجلاً 80.47 دولار للبرميل.

بدوره توقعَ بنك «Morgan Stanley» أن تحقق أسواق المفط العالمية فائضًا خلال العام 2025، وأن تسجل إمدادات النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميًا، بحسب البنك.

كما أبقى بنك «Morgan Stanley» توقعاته حيال سعر حام برنت للربع الثالث مع العام الحالي عند مشتوى 86 دولارًا دون تغيير.

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

بدوره أبقى تحالف البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاته لنمو الطلب على النفط للعام الحالي عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميًا.

كما ضلت توقعات أوبك حول توقعات الطلب على نفط التحالف للعامين الحالي والمقبل دون تغيير بمستوى 43.2 مليون في 2024ذ ومستوى 43.9 مليون برميل يوميًا للعام المقبل.