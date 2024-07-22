أسبانيا تؤكد لتكالة دعمها للجهود الدولية الرامية لإجراء الانتخابات

بحثَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة مع السفير الأسباني لدى ليبيا، خافيير سوريا كينتانا، آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مُختلف المجالات والقضايا.

بدورهِ أكد السفير الأسباني على «أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما وعلى أهمية التعاون المشترك في عديد الملفات والقضايا بين ضفتي المتوسط» بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وشدّد السفير الأسباني على نوايا بلاده للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وصولا لتنفيذ انتخابات وطنية وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، بحسب المجلس.

وفي سياقٍ منفصل.. طالب محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، عدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري؛ لعدم مشروعيته.

وحمّل تكالة في خطابٍ وجهه للكبير، المركزي المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يترتب عليه من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم أزمة البلاد وتوسع من هوك الخلاف.

وأشار تكالة في خطابه إلى أن هذه الخطوة سيترتب عليها أثار سلبية على الاستدامة المالية للدولة وسير العمل بمرافقها وأجهزتها.

تكالة يُعلن أن مجلس الدولة علّق المشاورات والمباحثات مع مجلس النواب

وفي الأثناء أعلن تكالة، عن تعليّق مشاركة المجلس في أي مشاورات مع مجلس النواب.

وأضاف تكالة: «قررنا تعليق مشاركتنا في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها قانون الميزانية» على حد البيان.