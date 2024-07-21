وفد أممي رفقة الحكومة الليبية يزور مدينة الكفرة

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تعمل الحكومة الليبية منذ بدء أزمة نزوح السودانيين إلى ليبيا وتحديداً لمدينة الكفرة، بتقديم كافة الاحتياجات اللازمة واحتواء هذه الأزمة، ورفقة للحكومة زار وفد من الأمم المتحدة الكفرة لبحث التحديات الإنسانية والصحية.

الوقوف على الوضع الإنساني للنازحين بالكفرة

وشارك إسماعيل العيضة رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة، في اللقاء مع الوفد الأممي الذي ضم نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، ومنظمة الصحة العالمية في ليبيا، إضافةً إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان بحسب بيان الحكومة.

خلال اللقاء، تم استعراض جهود القيادة العامة ومجلس الوزراء بالحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، ووزارة الصحة لمساعدة مدينة الكفرة في مواجهة التحديات الإنسانية والصحية الناتجة عن تزايد أعداد النازحين من السودان.

وأكد الوفد الأممي التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم للمدينة لتحسين الاستجابة الإنسانية والصحية في مواجهة هذه الأزمة وفقاً للبيان.

و ارتفعت أعداد النازحين إلى بلدية الكفرة بشكل ملحوظ، إذ يواجهون أوضاعاً صعبة للغاية، حيث يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والمساعدات الطبية والملابس ومواد التنظيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. تزايد أعداد النازحين إلى ليبيا بشكل يفوق التوقعات خلق ضغوطاً كبيرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدينة.