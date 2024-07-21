وزير الداخلية بالحكومة الليبية يضع خطة شاملة للنصف الثاني من عام 2024

أخبار ليبيا 24

اجتمع اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، ، مع وكيل الوزارة فرج اقعيم، ورئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي؛ لمناقشة تفاصيل الوضع الأمني في مدن ومناطق المنطقتين الشرقية والجنوبية للنصف الثاني من العام 2024

فرض هيبة الدولة والقانون

وتناول الاجتماع الموسَّع الآليات والخطط الإستراتيجية الواجب اتخاذها لضبط الأمن، وفرض هيبة الدولة والقانون في تلك المناطق. كما تمت مناقشة الخطة الأمنية الموضوعة للنصف الثاني من عام 2024 لتحسين الأوضاع الأمنية، وتمكين جميع مكونات وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة للعمل وفقاً لاختصاصاتهم، وفقاً لبيان الحكومة الليبية.

وأكد اللواء أبوزريبة على ضرورة تطوير الأداء الأمني داخل مديريات الأمن، من خلال تشكيل غُرَف أمنية فاعلة بالمدن تتولى مسؤولية بسط الأمن ومكافحة الظواهر السلبية بجميع أشكالها، بما في ذلك القضاء على الجرائم المنتشرة في بعض المناطق.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الداخلية على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة وزارة الداخلية، بما يضمن تحقيق الأهداف الأمنية المنشودة، والتصدي للتحديات الأمنية الراهنة. مشيراً إلى أن الخطة الأمنية الجديدة ستساهم في تغيير الأوضاع الأمنية، خاصة في المناطق التي كانت تُعاني من مشاكل.

وفي سياق آخر منفصل، خلال الأيام القليلة الماضية، شارك اللواء عصام أبوزريبة، في حفل تخريج الدفعة الـ (60) لمنتسبي جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لعدد (700) طالب من معهد تدريب الشرطة في قرنادة.

وأكد أبوزريبة أن تخريج هذه الدفعة يأتي ضمن خطة وزارة الداخلية لإعادة البناء والتجهيز لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، ومكافحة كل ما يهدد الأمن والنظام العام في البلاد