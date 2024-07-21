ناقلة “باشيلز دي دي” ترسو في ميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفط

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط اليوم الأحد ناقلة النفط “باشيلز دي دي” التي رست على رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين. الناقلة، القادمة من اليونان والتي ترفع علم ليبيريا، تعتبر الرابعة التي تزور الميناء خلال شهر يوليو الجاري.

هذا النشاط يعكس الانتعاش في عمليات تصدير النفط الليبي وسط التحديات التي تواجهها البلاد. وأفاد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي لـ أخبار ليبيا 24 بأن الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 210 ألف برميل، حيث يتم نقل النفط عبر أنبوب يمتد بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.

وأشار المصدر إلى أن شركة الخليج العربي للنفط تولي أهمية كبيرة للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة. هذا النهج يعكس الالتزام بالمعايير الدولية في صناعة النفط، مما يسهم في تعزيز سمعة الشركة على الساحة العالمية.

كما أكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجري بسلاسة ووفق الجدول الزمني المحدد، مما يعزز الثقة في قدرات البنية التحتية للموانئ الليبية وقدرتها على تلبية الطلبات الدولية. هذا الأمر يعتبر إيجابيًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا، ويساهم في تعزيز الموارد الاقتصادية للبلاد.

وتعتبر شحنة المليون برميل هذه جزءًا من استراتيجية ليبيا لتعزيز صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية، وخاصة السوق الصينية التي تعتبر من أكبر المستوردين للنفط في العالم. هذه العلاقة التجارية المتينة مع الصين تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ميناء الحريقة في طبرق يستقبل ناقلة “باشيلز دي دي” لشحن مليون برميل نفط إلى الصين، مع التزام شركة الخليج العربي للنفط بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

في ظل هذه التطورات، تواصل ليبيا العمل على تحسين وتطوير بنيتها التحتية النفطية وتوسيع نطاق صادراتها، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة والشركات الليبية بالتحسين المستمر واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة.

وفي النهاية، يمثل استقبال ناقلة النفط “باشيلز دي دي” في ميناء الحريقة دليلاً على قدرة ليبيا على التكيف مع التحديات واستمرارها في لعب دور محوري في سوق النفط العالمية، مما يعزز الآمال في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام في المستقبل القريب.