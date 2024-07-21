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مجمع أبراج بنغازي... الحداثة والنمو الاقتصادي

إنفوغرافيك | أبراج بنغازي... واجهة حضارية

21 يوليو، 2024 11:31 ص
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مجمع أبراج بنغازي... الحداثة والنمو الاقتصادي
مجمع أبراج بنغازي... الحداثة والنمو الاقتصادي

أخبار ليبيا 24

تدُور عجلة الإعمار والبناء في مدينة بنغازي، وسط تشييد وبناء الطرق والجسور الضخمة، وافتتاح وصيانة المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية.. وها هي مدينة بنغازي على موعدٍ مع افتتاح سلسلة أبراجِ ضخمة ستكون واجهةً حضارية للبلاد، وذلك بعد توقيع الجهاز الوطني للتنمية عقدًا تنفيذيًا مع شركةTGG التركية؛ لتنفيذ 3 أبراج ضخمة في منطقة جليانة بمدينة بنغازي، ستطل تلك الأبراج على بحيرة 23 يوليو، ومن المتوقع أن تنجز في غضون عامٍ ونصف العام.

وفيما يلي البيانات بالأرقام…

مجمع أبراج بنغازي… الحداثة والنمو الاقتصادي

‎مالك المشروع: الجهاز الوطني للتنمية

‎المقاول: شركة TGG التركية

‎المشروع: 3 أبراج ضخمة (مكتبي – فندقي – سكني)

‎المكان: بنغازي – مطل على بحيرة 23 يوليو

‎مساحة المشروع: 134 متر مربع

طول أعلى برج: 124 متر مربع

أبراج-بنغازي
أبراج-بنغازي

مدة التنفيذ: عام ونصف

‎أهداف متوقعة:

‎تنويع الاقتصاد

‎تعزيز الاستثمار

‎خلق فرص عمل واعدة

‎عودة الشركات العالمية

21 يوليو، 2024 11:31 ص
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