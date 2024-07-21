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تدُور عجلة الإعمار والبناء في مدينة بنغازي، وسط تشييد وبناء الطرق والجسور الضخمة، وافتتاح وصيانة المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية.. وها هي مدينة بنغازي على موعدٍ مع افتتاح سلسلة أبراجِ ضخمة ستكون واجهةً حضارية للبلاد، وذلك بعد توقيع الجهاز الوطني للتنمية عقدًا تنفيذيًا مع شركةTGG التركية؛ لتنفيذ 3 أبراج ضخمة في منطقة جليانة بمدينة بنغازي، ستطل تلك الأبراج على بحيرة 23 يوليو، ومن المتوقع أن تنجز في غضون عامٍ ونصف العام.

وفيما يلي البيانات بالأرقام…

مجمع أبراج بنغازي… الحداثة والنمو الاقتصادي

‎مالك المشروع: الجهاز الوطني للتنمية

‎المقاول: شركة TGG التركية

‎المشروع: 3 أبراج ضخمة (مكتبي – فندقي – سكني)

‎المكان: بنغازي – مطل على بحيرة 23 يوليو

‎مساحة المشروع: 134 متر مربع

طول أعلى برج: 124 متر مربع

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مدة التنفيذ: عام ونصف

‎أهداف متوقعة:

‎تنويع الاقتصاد

‎تعزيز الاستثمار

‎خلق فرص عمل واعدة

‎عودة الشركات العالمية