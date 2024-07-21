شكشك يلتقي بالسفير القطري لإبرام اتفاقية تعاون لتطوير ديوان المحاسبة

أخبار ليبيا 24

بحث خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، إمكانية إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع ديوان المحاسبة القطري، لتبادل الخبرات والمعارف.

مشروع لتطوير الموارد البشرية بديوان المحاسبة

وبحسب بيان ديوان المحاسبة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تطوير الموارد البشرية والارتقاء بها، لتطوير أداء الديوان والرفع من القدرات البشرية التي تعمل بداخله.

وأكد شكشك خلال اللقاء على أهمية التعاون مع ديوان المحاسبة القطري، والاستفادة من خطواته في سبيل تطوير العمل المؤسسي والمورد البشري.

والتقى شكشك مع السفير القطري بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، الأربعاء الماضي، لبحث عدد من الموضوعات والملفات المشتركة بين الجانبين ذات العلاقة بعمل ومهام ديوان المحاسبة.

ومن جانبها تعمل قطر على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع ليبيا وفتح آفاق التعاون المستمر، وهذا ما أكده لقاء السفير خالد الدوسري مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق.

روسيا وقطر تدعمان الجهود الليبية لحل الأزمة

وفي سياق آخر منفصل، أكد سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر رشيد عبدالله أغانين، ونظيره القطري خالد بن محمد زابن الدوسري ضرورة توافق الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وعقد سفيرا قطر وروسيا في طرابلس، مطلع الشهر الجاري اجتماعا بمقر سفارة دولة قطر في طرابلس، لبحث العملية السياسية في ليبيا، بحسب ما نشرته السفارة الروسية في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك.

واتفق السفيران خلال اللقاء على “ضرورة التوصل إلى توافق الأطراف الليبية، بهدف إنهاء الأزمة السياسية، وإنجاز استقرار البلد، وإجراء الانتخابات العامة”.