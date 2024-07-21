رونالدينيو يزور بنغازي لأول مرة للمشاركة في “مهرجان صيف بنغازي”

رونالدينيو يضيف سحره إلى فعاليات مهرجان صيف بنغازي

مشاركة نخبة من نجوم الرياضة الليبية والعربية في مهرجان صيف بنغازي

فعاليات متنوعة في مهرجان صيف بنغازي تتضمن غنائية وثقافية ورياضية

رونالدينيو أول مفاجآت مهرجان صيف بنغازي بنجوميته العالمية

يستعد نجم كرة القدم البرازيلي الأسطوري رونالدينيو للقيام بزيارة تاريخية إلى مدينة بنغازي ، حيث سيشارك في فعاليات “مهرجان صيف بنغازي” الذي سينطلق بين 1 و15 أغسطس المقبل. وقد أعلن القائمون على المهرجان بكل حماس وفخر عن حضور النجم الكبير، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان صورة لرونالدينيو مرفقة بعبارات تصف مسيرته المبهرة.

رونالدينيو يضفي بريقًا خاصًا على المهرجان

من المعروف أن رونالدينيو، الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 والذي اشتهر بمهاراته السحرية وأدائه الرائع مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي، سيضفي بريقًا خاصًا على Benghazi Summer Festival مهرجان صيف بنغازي

. ومن المتوقع أن تجذب مشاركته العديد من عشاق كرة القدم في ليبيا والوطن العربي، الذين يتطلعون لمشاهدة النجم العالمي عن قرب.

تتضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي العديد من الأنشطة المتنوعة التي تجمع بين الفن والثقافة والرياضة. حيث سيقام خلاله حفلات غنائية وثقافية، بالإضافة إلى بطولات رياضية في كرة القدم والكرة الشاطئية ومنافسات السباحة وبطولة عالمية للفروسية. هذه الأنشطة المتعددة تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة للجمهور والزوار، وتعزيز مكانة بنغازي كوجهة سياحية وثقافية هامة.

رونالدينيو يزور بنغازي للمرة الأولى للمشاركة في “مهرجان صيف بنغازي” بين 1 و15 أغسطس، حيث سيشهد المهرجان فعاليات غنائية وثقافية ورياضية متنوعة.

رونالدينيو، الذي يعد أول مفاجآت المهرجان، يتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي بفضل لمساته الساحرة وإبداعاته الفنية في الملاعب. فقد شارك في 97 مباراة دولية مع منتخب البرازيل وساهم في تحقيق لقب كأس العالم عام 2002، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كوبا أمريكا عام 1999. كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2006، وحقق العديد من الألقاب في الدوريين الإسباني والإيطالي.

المهرجان يهدف إلى جذب نجوم الرياضة من مختلف أنحاء العالم

هذا المهرجان لا يقتصر فقط على النجوم المحليين، بل يهدف إلى جذب نجوم الرياضة من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من قيمة المهرجان ويضفي عليه طابعًا عالميًا. وسيشارك في المهرجان نخبة من نجوم الرياضة الليبية والعربية بجانب بعض النجوم العالميين، مما يتيح فرصة فريدة للتفاعل بين الثقافات وتبادل الخبرات.

وتتضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي العديد من الأنشطة المتنوعة التي تجمع بين الفن والثقافة والرياضة. حيث سيقام خلاله حفلات غنائية وثقافية، بالإضافة إلى بطولات رياضية في كرة القدم والكرة الشاطئية ومنافسات السباحة وبطولة عالمية للفروسية. هذه الأنشطة المتعددة تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة للجمهور والزوار، وتعزيز مكانة بنغازي كوجهة سياحية وثقافية هامة.

بطولات وفعاليات رياضية عالمية

ضمن الفعاليات الرياضية، تستعد ليبيا لمواجهة فرق عالمية في بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بحضور فرق من إسبانيا، روسيا، بولندا، المغرب، كوبا، غامبيا، السنغال، وبيلاروسيا، بحضور الجمهور، مما يضفي جوًا من الحماس والإثارة على الحدث.

كما سيشهد المهرجان النسخة الأولى من بطولة البحر الأبيض المتوسط للألعاب الإلكترونية (Gaming Event) في لعبتي Efootball وTakken للشباب والبنات، والتي ستشارك فيها دول مثل البرتغال، كرواتيا، صربيا، مقدونيا، الجزائر، المغرب، مصر، لبنان، سوريا، وغيرها من الدول. تعد هذه النسخة الأولى من نوعها في ليبيا، مما يعزز من مكانة البلاد في مجال الرياضات الإلكترونية.

فعاليات ثقافية متنوعة

تتضمن الفعاليات الثقافية معرض الكتاب الذي يُعد من أكبر معارض الكتاب في المنطقة، بمشاركة 33 دار نشر. ويشمل المعرض جائزة “أفضل كتاب”، حيث سيتم طباعة أفضل كتاب مجانًا من بين كتب المشاركين، ويتم تقييمه من قبل لجنة مختصة.

ومن الجانب الفني، يُشارك في المهرجان الفنان اللبناني وائل جسار، المعروف بلقب “ملك الإحساس” بفضل كلماته وألحانه التي لا يُمل منها مع مرور السنين. ومن المتوقع أن يضفي حضوره لمسة مميزة على المهرجان بفضل نبرته الفريدة وأدائه الرائع.

حضور فني مميز

كما سيشارك في المهرجان الفنان التونسي نوردو، الذي يُعتبر أحد أبرز الأسماء في الساحة الفنية التونسية بفضل كلماته وستايله المختلف. يضيف نوردو نكهة مميزة على الفعاليات، ومن المتوقع أن يكون له حضور كبير بين الجمهور.

يأتي هذا المهرجان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النشاطات الثقافية والرياضية في ليبيا، ودعم السياحة المحلية. ومن المتوقع أن يسهم حضور رونالدينيو والنجوم الآخرين في جذب المزيد من الاهتمام الإعلامي والسياحي إلى بنغازي، مما يعزز من مكانتها على الخارطة الثقافية والسياحية.

بهذه المناسبة، يتطلع الجميع إلى الاستمتاع بفترة مليئة بالإثارة والترفيه في بنغازي، حيث سيتحول “مهرجان صيف بنغازي” إلى حدث بارز يخلد في ذاكرة المدينة. ومع اقتراب موعد الفعالية، يترقب عشاق الرياضة والفن بفارغ الصبر لحظة وصول النجم البرازيلي، لتبدأ فصول من السحر والمتعة في سماء بنغازي.