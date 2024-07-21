رئيس أطباء بلا حدود يصف الوضع في السودان “الأسوأ على الإطلاق”

أخبار ليبيا 24

الوضع الإنساني في السودان، متأزم ونشير تقارير أممية إلى تفاقم الوضع وصعوبة دخول المساعدات للمدنيين، مع اشتداد الحرب، وصف الرئيس الدولي لمنظمة (أطباء بلا حدود)، كريستوس كريستو، الوضع الصحي في السودان، بأنه “الأسوأ على الإطلاق”.

صعوبة دخول الفرق الإنسانية للسودان



الوضع يتدهور بسرعة كبيرة في ظل التحديات المعيقة للتحرك، وقلة عدد الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة على الأرض، ومحدودية التمويل المخصص للاستجابة من قبل الدول المانحة.

وأوضح كريستو أن أكثر من 70 في المائة من المرافق الصحية توقفت عن العمل، وأن مستوى سوء التغذية في ازدياد، متوقعاً ارتفاع انتشار حالات الإصابة بالملاريا والأوبئة، مثل الكوليرا، مع بدء موسم الأمطار.

وبحسب التقارير الأممية فإن أكبر أزمة نزوح وأسرعها نمواً في العالم، يشهدها السودان، وتفاقم سوء التغذية الحاد بين الفئات الأشد حاجة والأكثر هشاشة، مثل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وقال كريستو إن المرافق الصحية المتبقية في السودان تعاني من الضغط الشديد، ما يهدد بخروجها عن الخدمة، بسبب ازدياد انعدام الأمن والقتال العشوائي والهجمات والنهب.

ووصف كريستو، في تقارير صحفية رصدتها وكالة أخبار ليبيا 24 أنماط النزوح وسوء التغذية والاحتياجات الإنسانية الأخرى بأنها “مقلقة للغاية”، إذ إن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى عدد كافٍ من السكان، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية”، ويتطلب ذلك توفير ضمانات للحماية من جميع الأطراف المتحاربة.