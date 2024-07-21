جمهورنا: انتخابات البلديات تمهد الطريق أمام الاستحقاق الانتخابي الرئاسي

تستعدُ المفوضية العُليا للانتخابات البدء في عملية فرز الأصوات والاقتراع في انتخابات المجالس البلدية لـ60 بلدية على مستوى ليبيا، إذ تجاوز عدد الناخبين حاجز الـ200 ألف ناخبٍ وناخبة، وفي ظل الزخم للمشاركة في صناعة القرار واختيار مرشحٍين يمثلون البلديات، أطلق وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاعًا للرأي مفادهُ «برأيك … هل تمهد الانتخابات البلدية الطريق أمام الانتخابات الرئاسية؟»

إحدى متابعات وكالة أخبار ليبيا 24د «Arwa elferjani» قالت في تعليق: «للأسف، ونظرًا للاحصاءات الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات، يبدو أن نسب الاقبال على انتخابات البلديات ضعيفة.. خصوصًا من النساء، ولكن بلا شك التوعية بالانتخابات وأهمية التسجيل فيها هي تنشيط للوعي السياسي لدى المواطن الليبي، إذًا.. يمكننا اعتبارها انتخابات تمهيدية» على حد تعليقها.

أما «‏Aeael EL» فقالت: «الانتخابات البلدية هي بروحها الإقبال ضعيف عليها لذلك لجأت المفوضية العليا للانتخابات لتمديد فترة التجسيل لمرتين… والنساء هن النسبة الأقل ضمن إجمالي المترشحين من الرجال» على حد تعبيرها.

وفي الأثناء… تعتزمُ المفوضية العليا للانتخابات نشر القوائم الأولية لأسماء المسجلين بسجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية «المجموعة الأولى» اليوم الأحد.

وأوضحت المفوضية العُليا أن مدة الفتح ستكون لمدة 3 أيام، وبإمكان الناخبين الاطلاع عليها في مراكز الانتخابات التي سجلوا بها.

ونوّهت المفوضية العُليا للانتخابات أنّها بصدد تلقي الاعتراضات والشكاوى على الأسماء الواردة في سجل الناخبين، أمام لجان الفصل في الاعتراضات و التظلمات متاحة في مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاقها المركز الانتخابي، يوميًر لغاية الساعة 4:30 مساءً، سواء كان الاعتراض شخصيًا أو اعتراض على الغير، ولأي استفسار الاتصال على الرقم المجاني 1441، بحسبِ المفوضية العُليا للانتخابات